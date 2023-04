Un documental recoge la gesta de los 5 maratonianos del Club de Atletismo San Pablo en Nueva York

Corría el año 1988 cuando 5 atletas pertenecientes al Club Atletismo San Pablo, un pequeño pueblo de Toledo de apenas 1.800 habitantes, hacían historia corriendo en la maratón de Nueva York.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE)

Consiguieron una gesta que a día de hoy nadie ha conseguido igualar. Juan Carlos Montero quedó quinto y sigue teniendo hasta la fecha la mejor posición de un maratoniano español en la maratón de Nueva York y el equipo formado por cinco corredores convirtieron al Club de San Pablo de los Móntes como único club español en ganar la maratón por equipos.

Gabriel Castaño es el productor del documental "surge todo en San Pablo de los Montes, personas, cada uno con su historia particular, de repente se dan cuenta de que pueden correr. Y a partir de ahí, mucha ilusión, ganas, mucho esfuerzo y talento. Marcaron un punto de inflexión en 1988 y en la actualidad ningún atleta ha quedado mejor que Juan Carlos Montero, que quedó quinto y por equipos, ningún equipo español ha conseguido ganar esa carrera y fueron ellos los que abrieron camino para que luego llegaran otros triúnfos como el de Abel Antón y otros tantos que han dejado el pabellón español en lo más alto".

Juanfran:"entrené en un barco mercante y tenía claro que cuando tocara puerto quería correr una maratón"

Los componentes de aquel equipo fueron Juan Carlos Montero, Francisco Pastor, José Ruano, José Luis Díaz y Juan Francisco Romera, con el que que también hemos tenido la ocasión de hablar y que recuerda aquél día con especial ilusión "para mí fue una gran fiesta porque yo veía mucho cine ambientado en esa ciudad y cuando llegué parecía que estaba en casa y además es increible como se paraliza una ciudad, respetando a los corredores mientras miles de neoyorquinos están animándote. Me parecía estar dentro de una película".

Sin embargo, Juanfran no terminó la carrera como le hubiera gustado "era un día muy húmedo y con mucho calor y tuve problemas de deshidratación. Durante 20 kilómetros estuve el primero, pero al final terminé echo polvo y acabé en una camilla. Pero terminé, fue una experiencia dura pero tengo gratos recuerdos".

Juanfra Romera, de Torrijos, tuvo claro que quería correr una maratón cuando se embarcó en una barco mercante "yo quería ser marinero, pero no me gustó la experiencia, sobre todo por la falta de libertad. Son muchas horas, muchos días y muchas semanas sin ver tierra, yo no estaba habituado y recurrí a correr en la cubierta del barco los pocos momentos libres que tenía". Y a raíz de esa experiencia tuvo claro que cuando tocaran puerto se iba a apuntar a una maratón y fue en Madrid "y cual fue mi sorpresa, que sin apenas entrenamiento logré terminarla en 2 horas y 35 minutos y con unas sensaciones fantásticas y tuve claro que esto era lo mío".

Esta aventura se ha plasmado en un documental al que de momento han llamado “42.195” producida por el toledano Gabriel Castaño y que se presentará esta noche a las 9 en el Cigarral del Angel Custodio de Toledo. Ya veremos cómo se titula finalmente, pero la frase "La Madre del Cordero" tiene muchas posibilidades de que esté incluida por una curiosa y sencilla razón, como nos cuenta Gabriel "La expresión significa un inicio y el por qué comienza todo y en este caso fue así, porque ellos son los que abrieron paso a otros tantos atletas y además da la casualidad de que su primer patrocinador fue un fabricante de queso que se llamaba así".

Y aunque los protagonistas no pensaban que el proyecto fuera a salir adelante, el apoyo de la Junta de CLM, la diputación de Toledo, el ayuntamiento de San Pablo de los Montes y la Fundación Soliss lo ha hecho posible









