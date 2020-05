El día que Mercedes Milá hizo un escrache a José Julián Gregorio

El Presidente del Partido Popular en Toledo, José Julián Gregorio, se ha referido hoy a la reacción del Vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, cortando la calle en la que está ubicada su vivienda para evitar las caceroladas de ciudadanos que protestan contra la gestión que está realizando el gobierno de PSOE-Podemos.

"¿Caceroladas? Hombre yo opino como Pablo Casado, que todo aquello que dañe los domicilios particulares de algunas personas pues estamos en contra pero lo que es totalmente ridículo es lo que está pasando con el Partido Socialista y con Podemos cuando ellos han estado haciendo escraches continuos durante otra época. Quiero contar lo que me ocurrió a mí cuando Mariano Rajoy hizo las reformas que tuvo que hacer para sacar a España adelante y que no tuviera que pedir un rescate. Pues aquí, a Toledo, se acercó hasta Mercedes Milá que me estuvo persiguiendo a mí como Delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha con todos los podemitas, me estuvo persiguiendo tanto a Jesús labrador, Subdelegado, como a mí. Se pusieron enfrente de la oficina y no nos dejaban salir. Eso es lo que ha hecho Podemos no hace mucho tiempo".

El dirigente del PP ha añadido que "resulta que ahora hace cortar la calle que es de todos los españoles porque no quiere escuchar las caceroladas. Le recuerdo al señor Pablo Iglesias que él dijo que quería llevar a nivel nacional el tema de las Residencias de Mayores. Y es ahí dónde han estado la mayor parte de los fallecidos. Por lo tanto el señor Pablo Iglesias debe escuchar esas caceroladas porque es lícito que protestemos ante lo que ha pasado porque no han sido capaces de hacer una una política de prevención. Y el Partido Popular ha estado ahí, Pablo Casado y Paco Núñez han estado ahí y ¿les han escuchado? no, no han escuchado".

Gregorio ha añadido que "tanto a nivel nacional como a nivel regional, el PP siempre ha estado haciendo una serie de propuestas a los partidos que están gobernando. Pablo Casado nivel nacional tiene un plan "Activemos España", que es un plan muy ambicioso con el que conseguiríamos que la economía, la sanidad y lo que son los derechos de todos los españoles se podría llevar a cabo. Pero esas propuestas no han sido tenidas en cuenta por el señor Pedro Sánchez y el señor Iglesias y evidentemente se han echado en manos de Ciudadanos que va a la deriva. Y aquí, en la región, Paco Núñez ha presentado 200 medidas para la reconstrucción de Castilla-La Mancha, necesarias para recuperarla de la crisis. Se le han presentado a Emiliano García Page y lo único que se ha encontrado es con los insultos de Sergio Gutiérrez que se ha convertido en el "bulldog" del Partido Socialista."

Según Gregorio "el problema que tenemos aquí es que Emiliano García-Page sigue haciéndose la foto por todas partes sin tomar en cuenta lo que se le está proponiendo por parte del Partido Popular.El problema no es nuestro sino de Page que, no olvidemos, que lo que ha hecho durante toda esta crisis ha sido insultar a los profesores, a los sanitarios, a los mayores y el Partido Popular. Lo que tenía que hacer era pedir perdón, no solo los mayores sino también a las familias, porque la mayoría o algunos tenemos padres, abuelos ¿como puede decir que son personas no válidas? son seres humanos y Page ha insultado a todas las familias que han perdido a sus seres queridos que no han podido ni siquiera darles un responso porque no podían asistir, ni a los tanatorios ni a los entierros, gente muy querida y muchos a los que conocemos. Somos los primeros en Castilla-La Mancha en número de fallecidos que llevamos 2.913 fallecidos, en Toledo 762 fallecidos pero según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha esas cifras pueden crecer bastante. No puso los protocolos, ni hizo lo que tenía que hacer para que esta pandemia no llegará a la residencia de ancianos. Él es el máximo responsable".