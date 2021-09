El llamamiento realizado anoche por el ayuntamiento de Guadamur ha tenido efecto. Han sido decenas de vecinos los que desde primera hora de la mañana se han puesto a quitar barro y limpiar las calles, viviendas y locales municipales anegados por la riada que sorprendió ayer a todos los guadamureños. Nos lo ha contado en “Herrera en COPE Toledo” la alcaldesa Sagrario Gutiérrez





“Han respondido fenomenal todos los vecinos, gente mayor y jóvenes están en estos momentos con palas, y cubos de agua para limpiar todo”. El operativo de limpieza se ha complicado porque no había agua corriente “se ha partido la red de abastecimiento de Polán y Guadamur, se ha partido la conducción general a la altura del Cerro de los Palos y no tenemos agua”.

La estampa era dantesca “Estamos recogiendo lodos, restos de poda que no sabemos ni de dónde han venido”.

"Cuando dejó de llover empezó a subir el agua y ya vimos los coches flotar en las calles"

Todo empezó ayer sobre las tres de la tarde con una granizada“y nos sacó a todos a la calle extrañados, a los 20 minutos empezó a jarrear agua, eso no era llover, no era normal, nunca he visto nada parecido y la plaza empezó a llenarse de agua”.

Pero lo peor estaba por llegar, justo en el momento en el que dejó de llover “ De pronto empezó a subir el agua y vimos contenedores y coches flotando. Y es que estaba llegando todo el agua de pueblos como Casasbuenas y de las fincas que están por encima de la carretera de Guadamur. Estamos justo en su caída natural del agua que va hacía el Tajo por el arroyo del Conde”.

"Tantos años para construir parques, aceras y en una hora se ha destruido todo"

Después de la limpieza será el momento de evaluar los daños materiales, daños que la alcaldesa emocionada y compungida nos contaba en directo“el agua se ha llevado por delante el pavimento, las aceras, parques infantiles, el parque del Lago, una pena... una inversión de años para un pequeño pueblo y ha quedado destruido en menos de una hora”.

Desde Guadamur se ha pedido que se declare zona catastrófica“es desolador e inasumible para todos los pueblos que hemos sufrido estos daños. Vamos a pedir la solidaridad de todos para ver si entre todas las administraciones somos capaces de recuperar todo lo que teníamos”.

"Necesitamos la ayuda de todas las administraciones. Soy optimista pero esto me ha tocado mucho"

Por último ha querido agradecer todas las muestras de solidaridad recibidas“Soy una persona muy optimista y con mucho ánimo pero algo así me ha tocado mucho y tengo que agradecer el apoyo de todo el pueblo y todas las llamadas que estoy recibiendo”.





