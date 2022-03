8 detenidos y 721 escoltas de convoyes en C-La Mancha desde que empezó huelga

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Castilla-La Mancha han realizado, desde el pasado 14 de marzo, 721 escoltas de convoyes para garantizar el transporte de suministros de primera necesidad y de bienes esenciales, se han presentado 130 denuncias y hay 8 detenidos.



Según la información que ha aportado la Delegación del Gobierno en un comunicado, este mismo jueves los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han escoltado un convoy de 80 camiones desde distintos puntos de la comunidad autónoma hasta el puerto de Cartagena (Murcia) para cargar soja y otros cereales para el pienso del ganado.



Estos 721 escoltas de convoyes "han asegurado que no se hayan producido desabastecimientos masivos de productos alimentarios para consumo humano para el comercio y supermercados y que han mantenido la llegada de alimentos para ganado, material y equipamientos para infraestructuras críticas e industriales", ha señalado la Delegación del Gobierno.



Desde que comenzó el paro del transporte un total de 1.886 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional han estado "de forma permanente" prestando su servicio para garantizar la actividad de los transportistas que no han secundado la protesta, para tener abastecidas las necesidades de las personas y el alimento de los animales, y para actuar contra las "puntuales acciones violentas" que se han producido.



En Castilla-La Mancha se han formulado 130 denuncias por acciones que han podido incidir en la seguridad ciudadana o en el incumplimiento de la normativa, y los agentes han investigado a 9 personas y hay 8 detenidos, principalmente por daños ocasionados en vía pública.



La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha explicado que el "contacto directo y permanente" que ha mantenido con la administración regional para la organización de los distintos convoyes.



El delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, ha dicho que se pretende “normalizar la situación” y garantizar el derecho a la protesta del colectivo de transportistas “con todas las garantías para el resto de la población”, y ha hecho “un llamamiento a evitar episodios de violencia y coacción y a que se respeten al máximo los servicios esenciales, sobre todo, el transporte de comida, tanto para las personas como para el ganado”.



Tierraseca ha señalado que desde la Delegación del Gobierno se ha “garantizado escolta policial desde el primer momento, incluso a aquellos convoyes que no la querían, pero hemos preferido que les acompañe la Guardia Civil para garantizarles la tranquilidad”.