Colapsado el acceso al hospital Universitario de Toledo

Trasladamos la denuncia de una usuaria del hospital Universitario de Toledo que nos hace una llamada a la emisora de COPE Toledo, enfadada y frustrada ante la imposibilidad de llegar a su cita médica por los atascos que cada día se forman enlos accesos a este hospital en el barrio del Polígono.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL ENFADO DE ESTA USUARIA, CAMINO DEL HOSPITAL)









Curiosamente, es una vecina de Palomarejos, que hasta hace unos meses iba caminando al hospital Virgen de la Salud "Ahora resulta que me encuentro una cola, que llevo 20 minutos esperando, estoy citada y no voy a llegar a tiempo. Estoy ahora mismo en un taxi que me cuesta 15 euros de ida y otros 15 de vuelta. Imáginate como me va a salir hoy que estamos parados".

Asegura que el autobús no es accesible "Por muchos horarios que tiene, no es accesible. Hay veces que no me puedo desplazar en autobús y demando un buen acceso".

Pide que dejen en el barrio de Palomarejos algunos servicios "por lo menos unas urgencias o consultas, porque se les han llevado todas, sólo han dejado una por especialidad".