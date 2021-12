20 centros escolares de CLM serán los primeros en vacunar a los menores de 11 años desde el 15 de diciembre

El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha dado a conocer que Castilla-La Mancha desarrollará del 15 al 21 de diciembre la primera fase de la campaña de vacunación frente al COVID dirigida a menores de 12 años en los colegios.

Esta primera fase estará dedicada a los niños y niñas de entre once, diez y nueve años. Tal y como ha asegurado Camacho, se ofrecen distintas opciones para el proceso de vacunación, quien ha añadido también que hoy se reciben las primeras 60.000 dosis de las vacunas infantiles de Pfizer.

La primera de ellas serán unidades móviles de vacunación en 20 centros escolares de Castilla-La Mancha de las 16 poblaciones de más de 20.000 habitantes, durante los días 15, 16, 17, 20 y 21 de diciembre.

"Todos los niños que acudan a alguna de estas 16 poblaciones, de entre 9 y 11 años, podrán vacunarse aunque no estén escolarizados en ese centro"

En estas unidades podrán vacunarse sin cita previa los escolares con edades comprendidas entre los once y los nueve años cumplidos. Todos los niños que acudan a alguna de estas 16 poblaciones, de entre nueve y once años de otros colegios, podrán vacunarse aunque no estén escolarizados en ese centro.

Esta tarde se darán a conocer los centros y horarios dónde se llevará a cabo este tipo de vacunación.

La segunda posibilidad son los equipos de vacunación en Centros de Educación Especial.

La tercera opción está contemplada si se prefiere la vacunación de los menores en sus centros de salud o consultorios locales. Se dispone de la opción ‘Vacunación COVID-19’ para autocitarse a través de la app del SESCAM o bien a través de la web https://sanidad.castillalamancha.es/

En las tres opciones, los menores podrán estar acompañados por sus padres o tutores.

El antídoto pediátrico contra la Covid de Pfizer llega avalado por la Agencia Europea del Medicamento que concluyó que, aunque los niños de cinco a once años cursan la enfermedad de modo leve o asintomático, los beneficios de vacunarles superan a los riesgos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En los ensayos, la vacuna demostró una efectividad del 90,7 % en la prevención de la covid-19 sintomática. A los niños también se les dará dos pinchazos, aunque separados no por 21 días sino por ocho semanas, a propuesta de los expertos de la ponencia de vacunas.

Campaña de vacunación contra el COVID

Por su parte, la directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Begoña Fernández, ha explicado que la población vacunada con dosis de recuerdo en Castilla-La Mancha entre los mayores de 70 años, supera el 84 por ciento, muy por encima de la media nacional.

Asimismo, la dosis de recuerdo entre los vacunados con Janssen es del 55,3 por ciento, también por encima de la media nacional.

Campaña Gripe

Fernández ha destacado respecto a la vacunación de la gripe, que a poco más de un mes desde que se inició la campaña, tenemos vacunados ya a 290.000 ciudadanos, lo que significa un alcance del 58,62 por ciento de la población mayor de 60 años.

Asimismo, ha destacado que a partir de hoy se comienza a vacunar al resto de grupos de riesgo.

Por el gran esfuerzo que se está realizando en los procesos de vacunación que se están simultaneando, Fernández ha querido agradecer en nombre del Gobierno regional el compromiso y el trabajo de todos los profesionales implicados en este proceso tan complejo.