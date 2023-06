Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, da hoy los primeros pasos para solucionar los atascos en el Polígono

Recién estrenado en el cargo de alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, concede a COPE Toledo su primera entrevistapara radio como regidor de la ciudad imperial.

El sábado, el bastón de mando de la ciudad de Toledo caía en sus manos. Sobre ellas; responsabilidad, iniciativas, emoción y sobre todo: ganas de trabajar por y para Toledo.

Están siendo días emocionantes para este toledano, que se licenció en Derecho y cuya trayectoria política ha pasado por ser diputado provincial de la Diputación de Toledo, diputado regional en las Cortes de Castilla la Mancha, presidente provincial del Partido Popular en Toledo y ahora, alcalde de la ciudad.

En la calle, por decisión del propio Carlos Velázquez, es donde se ha hecho esta primera entrevista. En la Plaza del Ayuntamiento, rodeados de turistas, niños, toledanos que pasaban...

"Esto no quiere decir que no vayamos a atender a los vecinos en el Ayuntamiento, todo lo contrario, queremos abrir el Ayuntamiento a todos los toledanos", así comenzaba Carlos Velázquez una charla con los oyentes de COPE Toledo.

Se ha comprometido "con todos los ciudadanos, que los veré tanto en el Ayuntamiento como en el resto de dependencias que tiene el Ayuntamiento por toda la ciudad", le parece simbólico porque esto "representa muy bien lo que es el gobierno de estar en la calle, de estar con la gente".

23 años en política

Honrado, contento y sobre todo lleno de una inmensa responsabilidad es como se siente el nuevo alcalde de Toledo. Comentaba a COPE Toledo que "hace 23 años entré en política única y exclusivamente, para mejorar la ciudad en la que vivía y ahora, lo hago para mejorar en la ciudad en la que vivo, y donde espero que también viva mi hija en el futuro".

Virgen del Sagrario



Justo antes de esta entrevista, Carlos Velázquez venía de una cita llena de tradición. Entregarle el bastón de mando a la patrona de la ciudad, a la Virgen del Sagrario, un acto muy simbólico, pero que quiere decir muchísimo.

"Es algo que se había perdido como tradición, que he podido recuperar como muestra de reconocimiento y agradecimiento a la que es nuestra patrona y a la que le pedimos y le rezamos para que nos ayude", decía Carlos, pidiéndole a esta talla tan venerada por los toledanos "que me ayude a mí como regidor, y que ayude todos los toledanos y a toda la ciudad".

Primera gestión

Ayer mismo, la primera gestión que Carlos Velázquez fue "fue hablar con la Tesorería General de la Seguridad Social para tratar de hacernos con la titularidad del terreno del edificio del antiguo Hospital Virgen de la Salud lo antes posible" pero también mañana "tenemos un congreso muy importante en el que tenemos la oportunidad de hablar del río Tajo, de cómo está y de la puesta en marcha de actuaciones para mejorar la salud del Río y sus riveras en Toledo".

Concejalía de Igualdad

No hay una concejalía que se llame Igualdad, pero Carlos asegura que se va a seguir trabajando "más que antes", porque "tampoco hay una concejalía que se llame Derechos Humanos y eso no tiene decir que estemos en contra de los derechos humanos". El alcalde añadía que "no niego absolutamente ninguna de las lacras que nos atenazan en estos momentos, pero creo que es importante que haya una concejalía como la que tenemos de Familia o de Atención a los Mayores".

Objetivos

"Estamos centrados en poner la quinta o la sexta marcha de muchos de los proyectos en los que todos estamos de acuerdo" comentaba en cuanto a los proximos objetivos marcados en este nueva legislatura, por ejemplo Vega Baja, el Circo Romano, proyectos como la puesta en marcha de vivienda pública para jóvenes toledanos que quieran vivir en Toledo".

Cuentas del Ayuntamiento

Se ha comentado estos días que en las reuniones para llevar a cabo el intercambio de poderes con la alcaldesa saliente Milagros Tolón, le informó de la inexistencia de programación y actividades para las Fiestas de Toledo en agosto, y tampoco dinero para ello.

Carlos asegura a los micrófonos de COPE Toledo que "no vamos a recurrir a auditorías externas porque tenemos las herramientas para saber cómo estamos. Sí sabemos que no hay dinero para fiestas y que además de la fiesta, no hay nada preparado, pero bueno eso se hace con la ilusión que tenemos y con el equipo que hemos preparado, innovar y hacer de las fiestas de agosto, unas fiestas muy especiales.