Arranca la Oktoberfest de Barcelona con 140.000 litros de cerveza y tradición alemana

La Oktoberfest de Barcelona da comienzo este jueves 2 de octubre y se extenderá hasta el día 19 del mismo mes. La organización espera servir más de 140.000 litros de cerveza en una de las citas más esperadas del otoño barcelonés, consolidada ya como una tradición popular en la ciudad.

Fiel a la tradición de Múnich

Según ha explicado Fernando Jorge, de Heineken, la Oktoberfest de Barcelona con Paulaner es una de las más grandes que se celebran fuera de Alemania, siguiendo la estela de la de Múnich, la fiesta popular más grande del mundo. El objetivo es replicar la experiencia alemana con la máxima fidelidad.

La cerveza que se consume es exactamente la misma que en la fiesta original. Esta debe cumplir los requisitos de la ley de pureza alemana de 1516, que exige el uso de ingredientes 100% naturales: agua, cebada malteada, levadura y lúpulo. Las diferencias entre variedades, como las más oscuras, se deben al tostado de la malta y al propio proceso de fermentación.

Una experiencia mejorada para los asistentes

La organización trabaja para que la experiencia del visitante sea cada vez mejor, más grande y más divertida. Este año, el evento contará con colaboraciones como la de Miki Núñez y un foco especial en mejorar la experiencia del consumidor para reducir las colas y evitar agobios.

Que la gente pueda dedicar su tiempo, no a hacer cola, sino a estar disfrutando de su cerveza en compañía"

Se busca que "la experiencia tiene que ser la mejor para para el consumidor", y por ello el objetivo es que "la gente pueda dedicar su tiempo, no a hacer cola, sino sino a estar disfrutando de su cerveza en compañía", ha señalado Jorge.

Horarios y fechas de la Oktoberfest 2025

La inauguración oficial será el jueves a las 17:00 horas. El recinto permanecerá abierto de lunes a jueves de 17:00h a 23:00h. Los viernes y vísperas de festivo el horario se ampliará hasta la 01:00h, mientras que los sábados, domingos y festivos habrá un doble pase, abriendo desde las 12:00h del mediodía.

Fernando Jorge ha expresado sus "muchas ganas de que la gente pueda disfrutar de Paulaner y de Barcelona, y de una tradición tan grande y tan bonita como el Act the Fest". Una invitación a sumarse a esta fiesta de la cerveza que ya forma parte del calendario de la ciudad.