Un bordillo separa a Pelayo, en silla de ruedas, con su Virgen del Valle en Toledo

Te contamos la historia de Valle y su hijo Pelayo, ambos, miembros de la Hermandad Virgen del Valle y que cada 1 de mayo viven la frustracción de no poder acceder a la ermita de su Virgen porque Pelayo, con la enfermedad de Duchene tiene que desplazarse en una silla de ruedas.

"Cuando Pelayo era pequeño, le llevábamos en brazos, pero ahora es imposible". La buena noticia llegó cuando instalaron una rampa para acceder a la ermita "me alegré mucho al saberlo, pero al acercarme a la ermita comprobé que no servía para nada porque no podíamos acceder a la acera de la ermita. La plaza de minusválidos está más arriba del kiosco base, tengo que subir por la acera, pero al llegar al kiosco me encuentro con una papelera en el medio por donde no puedo pasar y tengo que bajarme a la carretera, con el peligro que tiene. Pero cuando llego a la altura de la rampa, la sorpresa es que no está rebajada la acera para subir".

A pesar de lo sencillo de la solución "rebajar el bordillo" nadie ha hecho nada "Ya lo he denunciado hasta en cuatro ocasiones y esta última vez, lo he hecho a través de las redes sociales, colgando un vídeo para que todo el mundo vea nuestra frustracción y la de todas las personas que tienen reducida su movilidad o simplemente van con un carrito de niños".

Aunque quedan pocos días para la celebración de la Romería del Valle, el próximo 1 de mayo, tanto Valle como su hijo Pelayo esperan que pueda estar solucionado "tendrían que ampliar la acera, pero quizá eso lleve más tiempo, nos conformamos con que rebajen la acera".