Bellísima carta de un enfermo de Alzheimer a su mujer: "por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado"

Hoy 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Una enfermedad que afecta a miles de personas en España y no solo sufren los afectados si no sus familiares y cuidadores.

Una labor encomiable la que realiza el entorno de un enfermo de Alzheimer, una enfermedad progresiva, en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años.

Esta carta que ha corrido como la pólvora por redes sociales es el ejemplo de esa labor, como una mujer cuida cada día a su marido. Es uno de los tantos casos que puede haber en todo el mundo.

Reproducimos a continuación el contenido íntegro de esta bella carta de amor, escrita por el periodista Jesús Parada y el texto, titulado Por si mañana, le hizo merecedor del primer premio del Concurso de Cartas de Amor celebrado en Cobisa (Toledo).



"Querida Julia,





Te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado.





En estos viajes de ida y vuelta cada vez paso más tiempo al otro lado y en uno de ellos, ¿quién sabe? temo que ya no haya regreso.





Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre, por si mañana ya no puedo decirte como admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar a mi lado tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre.





Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el salón, cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines; cuando te empeñas en mantener viva la conversación, aunque yo me pierda en cada frase; cuando te acercas disimuladamente y me susurras en el oído el nombre de uno de nuestros nietos; cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan como si algo en mi interior se revelase contra este destino que me atrapa.





Por esas y por tantas cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre, o el mío.





Por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana, Julia no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero."