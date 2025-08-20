COPE
El Ayuntamiento de Toledo reivindica el "rotundo éxito" de la Feria y Fiestas de agosto

"Han vuelto a demostrar la grandeza de Toledo, la fuerza de sus tradiciones y la capacidad de la ciudad para acoger a miles de personas" 

Blanca Bermejo

Toledo - Publicado el

2 min lectura

El concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano ha realizado un balance muy positivo de la Feria y Fiestas de agosto en honor a la Virgen del Sagrario, que han finalizado este martes y que ha calificado de "éxito rotundo".

"Estas celebraciones han vuelto a demostrar la grandeza de Toledo, la fuerza de sus tradiciones y la capacidad de la ciudad para acoger a miles de personas en un ambiente de alegría, cultura y devoción", ha asegurado García-Toledano.

En este sentido, el concejal ha recordado que la feria comenzó el pasado 8 de agosto con la inauguración de las carpas en el Recinto Ferial de La Peraleda, "carpas que han venido para quedarse, y que junto a las tres terrazas han llenado muchos días su aforo".

Con ello, asegura García-Toledano, "hemos impulsado la Peraleda, que se consolida como un lugar de ocio de toda la provincia", y cada una de las actividades programadas ha contado con asistencia "masiva", con vecinos y visitantes disfrutando de un calendario variado y pensado para todos los públicos.

Así, el concejal ha destacado que "el recinto ferial vibró con la Megaparty de Megastar" que reunió a artistas de primer nivel; con el "espectacular" concierto de Abraham Mateo; con la elegancia de Tamara y Francisco, o la actuación de 'Amistades Peligrosas' con "lleno absoluto" en la Plaza del Ayuntamiento.

Además, ha vuelto a celebrarse la 'Feria sin ruido' que permite a personas con TEA y sensibilidad auditiva, disfrutar de las atracciones en un entorno más inclusivo, "consolidándose como una de las propuestas más aplaudidas", ha asegurado el responsable de Festejos.

Por último, García-Toledano ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Protección Civil, y de los trabajadores municipales que han hecho posible el correcto desarrollo de estas fiestas, y ha avanzado que "ya se está trabajando "para que las próximas sean aún mejores", ha concluido.

