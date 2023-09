Así ha sido el rescate de un perro en el canal del Alberche

'In extremis'. Así ha sido el rescate de este perrito que aparecía en el canal del Alberche, dentro del término municipal de Pepino, Toledo.

El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Talavera, Gerardo Sánchez nos contaba que "antes de ir a una reunión concertada, le ha llegado un aviso a través de la redes sociales donde avisaban que, había caído un perrito en el canal del Alberche, y estaban intentando a ver si alguien podía sacarlo".





Sin dudarlo Gerardo se ha ido hasta el canal y nos contaba a COPE que con una cuerda en la mano "hemos dado con él y, con la cuerda, hemos intentado en varias ocasiones lanzarle un lazo a ver si conseguimos cogerle, de forma fallida, y finalmente, viendo que el animal estaba cada vez más exhausto, y se estaba hundiendo, me he quitado la ropa y me he lanzado al canal".

Ha nadado cerca del perrito hasta que ha podido ponerle el lazo en el cuello y sacarlo. Nos comentaba el concejal que "aunque no es del término municipal de Talavera, nos hemos puesto en contacto con la Policía Local para identificar al perro, ver si tenía chip, pero no estaba identificado".









Finalmente el Ayuntamiento de Pepino se ha hecho cargo del animal.