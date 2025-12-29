Así quiere la asociación 'Chacho Rock' llenar de vida y música la Sierra de San Vicente

Estas navidades han traído un regalo en forma de asociación cultural a la Sierra de San Vicente. En la localidad de Cardiel de los Montes ha nacido Chacho Rock, una iniciativa que surge en memoria de Miguel Medina, un vecino conocido por todos como 'Chacho', gran aficionado a la música y la cultura. Según explica Manuel Sempere, uno de los fundadores, la idea busca materializar el gran anhelo de su amigo: "El sueño de Miguel era poder hacer en Cardiel un festival de rock". Tras su fallecimiento, sus amigos organizaron un primer concierto homenaje que fue "un éxito", y de esa semilla germinó la necesidad de crear una estructura formal para cumplir su deseo.

Un motor cultural para el pueblo

Aunque el festival es la joya de la corona, los objetivos de Chacho Rock van más allá. La asociación se ha propuesto dotar de una programación cultural estable a este pequeño municipio toledano. "Queremos que la asociación tenga actividad cultural, dote de actividad cultural a Cardiel", afirma Sempere. El plan es organizar al menos una actividad al mes, principalmente relacionada con la música, con el fin de "atraer gente, que retenga en Cardiel a la gente más joven y que, de alguna manera, permita que Cardiel esté muy vivo".

Queremos que la asociación dote de actividad cultural a Cardiel" Manuel Sempere Fundador de Chacho Rock

Un festival para mil personas

El proyecto del macrofestival ya tiene forma. La idea es utilizar la plaza de la Iglesia, un espacio con capacidad para congregar a cerca de 1.000 personas. La organización ya está en conversaciones con el Ayuntamiento de Cardiel de los Montes y ha comenzado a contactar con las primeras bandas. Siendo una asociación recién creada que se nutre de las cuotas de sus socios, que ya rozan el centenar, el presupuesto es ajustado. "En algunos casos, les estamos pidiendo que lo hagan de forma desinteresada, hay mucho interés, y en otros, pues veremos hasta dónde puede dar el presupuesto", detalla Sempere.

El cartel todavía no está cerrado, pero el enfoque es claro: "No necesitamos que sean conocidos, pero sí necesitamos que sean grupos muy activos, que traigan gente y que se comprometan con el festival". La organización tiene un interés especial en contar con bandas de Talavera de la Reina con las que Miguel tenía una estrecha relación. "Nos gustaría mucho que estos grupos vinieran y que podamos seguir recordando a Miguel en un ambiente de fiesta, que era como a él le gustaba vivir", confiesa el fundador.

Próximas citas y cómo colaborar

Para impulsar el proyecto, la asociación ha lanzado una campaña de captación de socios con una cuota reducida de 29 euros al año para quienes se inscriban antes del 14 de febrero. Mientras tanto, el calendario de actividades ya está en marcha. La primera cita será el 17 de enero por San Sebastián, uno de los patrones de Cardiel, donde recuperarán la tradición de la cencerrada. Más tarde, en torno al 14 de febrero, celebrarán el carnaval con otra actividad musical. Los interesados pueden contactar con la asociación a través de sus directivos o de su página web y perfiles en Facebook e Instagram.