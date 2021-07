Asaja de Toledo denuncia que los olivareros con seguro aún no han podido solicitar las ayudas de 'Filomena'

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Toledo denuncia que dos meses después de que se publicara el Real Decreto-ley, de 18 de mayo, con medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena', aún no se ha publicado la normativa de desarrollo necesaria para solicitar las ayudas que recoge el artículo 3 de dicho decreto.

Según informa en nota de prensa, la normativa publicada por el Gobierno de España recoge ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas. En este sentido, dichas subvenciones van dirigidas exclusivamente a agricultores y ganaderos en el caso de pérdidas superiores al 30% de la producción, siempre y cuando cuenten con pólizas en vigor y los daños no estén cubiertos por el sistema del seguro agrario.

Tal y como denunció Asaja Toledo en su momento, este articulado dejaba fuera de las ayudas de Filomena a más del 90% de los olivareros afectados, ya que tan solo el 7% de la superficie de olivar de la provincia de Toledo, la principal afectada en la región, está asegurada. Esta baja tasa tiene que ver con las deficiencias del sistema asegurador para este cultivo.

Asimismo, la mayoría de pólizas de olivar realizadas en la provincia no cuentan con el riesgo de nieve (una adversidad climática nada frecuente en Toledo), por lo cual las peritaciones realizadas por Agroseguro no han cuantificado daños y se han limitado a certificar que estos no estaban dentro de las coberturas del seguro, de manera que no se ha indemnizado a los agricultores a pesar de tener pólizas en vigor.

Así las cosas, señala la única vía que les queda a los pocos olivareros que cuentan con seguro agrario es la de acogerse a las ayudas del real decreto-ley algo que, a día de hoy, tampoco es posible al estar pendiente el desarrollo normativo que permita la ejecución de sus disposiciones.