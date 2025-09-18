Alarma en Talavera: el Hotel Jake anuncia su reapertura

El que durante muchos años fue un club de citas, un prostíbulo, que fue cerrado por no cumplir con algunos aspectos de la licencia municipal, ha anunciado a través de sus redes sociales su reapertura como Hotel 24 horas, tras haber subsanado las deficiencias que en su día habían llevado a su cierre.

Esta noticia ha provocado la negativa del grupo socialista, que ha vuelto a culpar al alcalde, José Julián Gregorio, de mirar hacia otro lado y abandonar a Gamonal pese a las reclamaciones de los vecinos. Señalan que no se han tomado medidas para evitar la reapertura, por lo que piden vigilancia para que en esta instalación no haya más actividad que la propia de un hotel.

Ha sido la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Flora Bellón, la que ha denuncia la reapertura de Jake, quien ha remarcado que “todos sabemos las actividades que a lo largo del tiempo se han llevado a cabo en ese establecimiento”.

Respuesta del equipo de gobierno

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Talavera, Benedicto García, ya le ha contestado, y ha señalado que habrá vigilancia para que el local cumpla con la actividad para la que tienen licencia y en caso contrario será sancionado o lo que sea pertinente.

Benedicto García ha vuelto a culpar a la ex-alcaldesa de Talavera, la socialista Tita García, de ser la responsable del restablecimiento de la legalidad del local, porque señala que fue en la pasada legislatura cuando se empezó a tramitar la licencia y reapertura del establecimiento.

el ayuntamiento de gamonal también lo rechaza

Desde el Ayuntamiento de Gamonal, su alcalde, Álvaro Jerónimo, ha rechazado rotundamente la reapertura del local y acusa también al consistorio talaverano de haberlo permitido. Además, a través de un comunicado ha afirmado que los vecinos de la localidad "están cansados de recibir un portazo tras otro por parte del alcalde de Talavera" y ha querido recordar que el Jake está frente a una escuela infantil, lo que refuerza su rechazo.