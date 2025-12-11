La excepcional obra de CECAP que devuelve los sueños a las personas más vulnerables

Todas las personas deberían tener la oportunidad de vivir con dignidad, tomar sus propias decisiones y cumplir sus sueños. Esta afirmación, que para muchos parece una obviedad, es el pilar fundamental sobre el que se erige CECAP, una organización que lleva casi 20 años trabajando para devolver la esperanza y la autonomía a jóvenes, hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad. Su presidente, Andrés Martínez, define la entidad como una "herramienta" destinada a ayudar a quienes tienen dificultades para "liderar sus propios proyectos personales, tener una visión de objetivos, de futuro, de esperanza, de expectativa". Un trabajo silencioso pero transformador que ha permitido a cientos de personas ser ellas mismas y tomar las riendas de su vida.

La labor de CECAP se dirige a un amplio abanico de perfiles, incluyendo personas con discapacidad reconocida o en situación de riesgo o exclusión social. Sin embargo, la organización huye de las etiquetas. "Hay muchas clases de vulnerabilidad", explica Martínez. Por ello, han desarrollado una metodología propia que atiende al individuo desde su realidad particular. Este enfoque les permite ajustar un plan de apoyos personalizado para cada persona, independientemente de su condición. El objetivo no es otro que ofrecer las herramientas necesarias para que puedan afrontar las exigencias cotidianas y participar plenamente en una sociedad que debe ser inclusiva para todos.

Capacitación para el empoderamiento

El concepto clave que define el trabajo de CECAP es la "capacitación". Lejos de una visión asistencialista, se trata de un proceso de acompañamiento hacia el empoderamiento y el desarrollo personal. "Al final, todos nos levantamos y estamos afrontando diversas situaciones cotidianas", reflexiona Andrés Martínez. El éxito en este afrontamiento continuo depende de las cualidades y recursos de cada uno. Los procesos de aprendizaje que impulsa CECAP buscan precisamente eso: "ayudamos a la persona a tener cada vez más herramientas para que en ese continuo afrontamiento de esa exigencia, pues salgas lo más vencedor y vencedora posible".

Martínez subraya una idea fundamental que a menudo se pasa por alto: la vulnerabilidad no es una condición estática, sino un proceso dinámico que puede afectar a cualquiera en un momento dado. "Nos confundimos al pensar que la vulnerabilidad es un estado, no es un estado, es un proceso", afirma. Esta reflexión invita a la sociedad a actuar con mayor empatía y responsabilidad, ya que las circunstancias personales pueden cambiar inesperadamente debido a factores internos, como una enfermedad, o externos, como unas condiciones de vida adversas. Por ello, considera un privilegio poder brindar ayuda a quienes hoy lo tienen más difícil.

La vulnerabilidad no es un estado, es un proceso y nadie está exento de pasar por él "

Una misión: dejar de ser necesarios

Uno de los hitos más significativos para CECAP ha sido ver cómo muchas de las personas a las que han apoyado han logrado reducir su vulnerabilidad hasta el punto de no necesitar más sus servicios. Este es, en esencia, el objetivo último de la organización. "La misión de CECAP era, y sigue siendo esa, desaparecer", confiesa su presidente. Lejos de ser una visión pesimista, esta meta representa el mayor de los éxitos. "Quiero dejar de ser necesario, porque querrá decir que no hay vulnerabilidad en mi realidad, en nuestra realidad. Y eso sería la mejor noticia para todos".

Quiero dejar de ser necesario, porque querrá decir que no hay vulnerabilidad en nuestra realidad"

Aunque pueda parecer una utopía, Martínez recurre a las palabras de Robe Iniesta, alma de la banda de rock Extremoduro que falleció el 10 de diciembre, para explicar su filosofía: las utopías son imposibles cuando se planifican, pero se hacen posibles con el esfuerzo por conseguirlas. Esta mentalidad ha marcado la evolución de la propia entidad, cuyo nombre original, "Centro de Capacitación", fue desechado por su presidente para evitar la connotación de institución cerrada o "reformatorio". Aunque el acrónimo se mantuvo, el espíritu cambió al de "Servicio de Capacitación", reflejando su naturaleza abierta y comunitaria.

Momento de la entrevista a Andrés Martínez en la Cadena COPE

Colaboración y retos de futuro

El éxito de CECAP no se entendería sin la colaboración con otros actores. La organización se articula como una herramienta clave dentro de la estrategia regional del Gobierno de Castilla-La Mancha para consolidar una sociedad inclusiva. Al mismo tiempo, ha tejido una sólida red con el sector privado, uniendo fuerzas con numerosas empresas bajo un principio de corresponsabilidad. Esta combinación entre lo público, lo privado y la iniciativa social ha creado lo que Martínez describe como "un ecosistema muy eficiente y productivo en un desarrollo social de nuestra tierra maravilloso".

De cara al futuro, los retos siguen siendo los mismos: "encontrar nuevas respuestas a las mismas preguntas". Cuestiones tan fundamentales como conseguir un trabajo, acceder a una vivienda, tener amigos o, simplemente, disfrutar de oportunidades de ocio. "Sentimos y sentiros los que escucháis privilegiados por vivir en el mundo de las oportunidades", apunta Martínez, recordando que un acto tan cotidiano como "que te llamen para tomar una cerveza" es una quimera para muchas personas. El objetivo de CECAP es seguir incidiendo para que las condiciones de vida no sean tan adversas y todos puedan formar parte de la misma comunidad.

Para celebrar estas dos décadas de trayectoria, la organización celebra una cena anual que, según su presidente, "es de todo menos una cena". El evento, que se celebrará el viernes, 12 de diciembre, congregará este año a 350 invitados. No es un acto benéfico, sino un espacio para compartir una misión. Los verdaderos protagonistas son los participantes de los programas de CECAP, que "montan un circo tremendo" y convierten la velada en una fiesta de la inclusión. La edición de este año, además, contará con un homenaje a Robe Iniesta, cuya música inspiradora resuena con la filosofía de la entidad. Al final, todo se reduce a un principio básico, como concluye Martínez: "esto se basa en amar, en amar al prójimo y en hacer el bien que sienta muy bien".