Este sábado tendrá lugar la despedida de la Archidiócesis de Toledo de don Braulio Rodríguez

Este sábado, 22 de febrero, a las once de la mañana, dará comienzo la misa de despedida de la Archidiócesis que presidirá el Arzobispo Administrador Apostólico, don Braulio Rodríguez Plaza, en la Catedral Primada, y en la que están invitados a participar todos los sacerdotes, los miembros de la vida consagrada y los fieles de las parroquias, así como de las hermandades y cofradías y de los diversos movimientos apostólicos.

Una hora antes, en la Sala Capitular, será presentado el retrato del Arzobispo, un óleo sobre tabla que ha sido realizado por Miguel González Giménez, y que desde ese día se podrá contemplar junto al de su antecesor en la Sede Primada, don Antonio Cañizares Llovera, siguiendo la línea de la sucesión apostólica de los Arzobispos toledanos, cuyos retratos aparecen en el citado lugar. Don Braulio Rodríguez Plaza ha sido el Pastor número 120 de la Archidiócesis toledana.

Tras la presentación del retrato dará comienzo la eucaristía, en la que concelebrarán los Obispos de Ciudad Real y Cuenca, don Gerardo Melgar y don José María Yanguas. También concelebrará el Obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, y su auxiliar, don José Rico Pavés, así como el Obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro.

Junto a ellos concelebrarán, además, los vicarios generales de las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara, además de los miembros del cabildo primado y de los sacerdotes de la Archidiócesis Primada.

Finalizada la Eucaristía, las autoridades asistentes podrán visitar la Sala Capitular para contemplar el retrato del Arzobispo Braulio Rodríguez Plaza y, seguidamente, también podrán hacerlo todos los asistentes a la celebración.

10 años en la Sede Primada

Con esta eucaristía, don Braulio Rodríguez Plaza se despedirá de la Archidiócesis de la que ha sido su Pastor durante diez años. Como se recordará, el Papa Francisco aceptó su renuncia el pasado 27 de diciembre, que había sido presentada el 29 de enero del pasado año, al cumplir los 75 años, tal y como establece la legislación canónica para todos los Obispos. Ese mismo día, la Santa Sede anunciaba su nombramiento como Administrador Apostólico de la Archidiócesis, hasta la toma de posesión de su sucesor en la sede primada, don Francisco Cerro Chaves, hasta entonces Obispo de Coria-Cáceres.

En su escrito en el que comunicaba la decisión del Papa, don Braulio exhortaba «de corazón a todos los católicos toledanos desde los arciprestazgos de La Mancha, hasta las parroquias extremeñas en los arciprestazgos de Guadalupe, La Puebla de Alcocer y Herrera del Duque, a recibir a don Francisco como el que viene en nombre del Señor».

También recordaba «la acogida que me dispensasteis hace diez años y medio, en 2009, como vuestro Obispo» y afirmaba que «sacerdotes, vida consagrada y fieles laicos debéis sentir que la Santa Iglesia, por decisión de aquél en quien hoy vive Pedro, el Santo Padre, ha elegido a vuestro nuevo Arzobispo para reemprender la historia multisecular de esta Iglesia de Toledo».

«Él necesita ahora de vosotros –concluía–, como lo necesité yo. La Sucesión Apostólica es la que garantiza siempre la vida de la Iglesia, esa comunión que tenemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ‘cum Petro et sub Petro’, ‘cum episcopo et sub episcopo’».

Don Braulio fue nombrado Arzobispo de la sede metropolitana de Toledo el 16 de abril de 2009, por el Papa Benedicto XVI y tomó posesión de la Archidiócesis de Toledo, el día 21 de junio de ese año. Era el número 120 en la línea de la sucesión apostólica en la Archidiócesis Primada. En su toma de posesión afirmó que «en este día del comienzo de mi ministerio episcopal en la Archidiócesis Primada, lo que habéis de pedirme es que tenga fortaleza interior y exterior, para que no sólo hable, sino que esté también interiormente decidido, a fin de que sea cristiano no únicamente de nombre, sino sobre todo con la vida; que sea fiel a Cristo y esté dispuesto a gastar mi vida por vosotros, para que vosotros seáis lo más grande que se puede ser en este mundo: cristiano».

«Exigidme, pues, –añadía–que esté dispuesto a caminar con vosotros, a serviros, a no ahorrar tiempo para animaros, para acercarme a los problemas concretos, a acompañar a los sacerdotes y también a los niños, jóvenes y mayores, a los atribulados y más pobres, a los que sufren, a los que les cuesta transmitir la preciosa fe a sus hijos, a los parados y a los inmigrantes. Recordadme que el Obispo no es obispo para sí, sino para los demás».

