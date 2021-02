Talavera acogerá por primera vez una manifestación de vehículos por el #SíalaVida

A pesar de la situación de pandemia actual, Cáritas Diocesana de Toledo, en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, no ha querido renunciar en 2021 a la celebración de la VI Fiesta por la Mujer y la Vida, que desde hace seis años se realiza a beneficio de Proyecto Mater.

Por este motivo, y con el objetivo de sensibilizar en torno a la defensa de la vida humana y de la mujer, la edición de 2021 será virtual en lo que a la mayoría de las acciones se refiere y concluirá el 27 de febrero con una manifestación de vehículos por el #SíalaVida por las calles de Toledo y de Talavera de la Reina.

Talavera de la Reina acogerá por primera vez una manifestación de defensa de la vida, con la primera concentración de vehículos a favor del #SíalaVida que recorrerá las calles principales de la ciudad, partiendo a las 17.00 horas del Recinto ferial. El recorrido será: C/ Fernando de los Ríos, C/ Ronda del Cañillo, C/ Real Fábrica de sedas, Paseo Padre Juan de Mariana, C/ Cañada de la Sierra, Avenida de Francisco Aguirre, Avenida Pío XII, Avenida del Príncipe Felipe, C/ Justiniano López Brea, Avenida de la Constitución, Avenida Juan Carlos I, Avenida de Madrid, C/ Gregorio de los Ríos, y finalizará en los exteriores del recinto ferial C/ Alcalde Pablo Tello.Cumpliendo con todas las normativas de prevención anticovid-19 y garantizando la seguridad ciudadana se anima a todos los defensores de la vida a participar en esta manifestación, que permitirá denunciar que cada día se producen 271 abortos en España.La manifestación concluirá a las 18.30 horas con la Eucaristía por la Vida, en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, en la que habrá bendición de las madres embarazadas.

Carrera Virtual

Por otra parte, se invita participar en la Carrera Virtual por la Vida que permitirá también recaudar fondos para ProyectoMater, que no cuenta con financiación pública. Todos los interesados pueden todavía inscribirse en www. proyectomater.com. Con la Carrera Virtual por la Vida se propone a las personas que se inscriban en la misma, y una vez que recojan la camiseta en la sede de Proyecto Mater enTalavera de la Reina o la reciban por correo postal en casa entre los días 19 y 21 de febrero, que suban una foto con la camiseta a Twitter o Facebook o Instagram con el hashtag #escuchasucorazón.