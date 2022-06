La gallega Iria Prendes descubrió hace unos años que la bicicleta es "un objeto revolucionario en muchos sentidos", además de su "pasión", y tomó la decisión de organizar su vida en torno a ella, sobre todo para animar a otras mujeres con la misma filosofía: este fin de semana la quedada 'Soy cicloviajera' ha llevado a 37 mujeres a Talavera de la Reina y la Sierra de San Vicente.

Estas mujeres han llegado a Talavera de la Reina el jueves por la tarde y han dormido en un polideportivo cedido por el Ayuntamiento; este viernes pedalean hasta Hinojosa de San Vicente, donde hacen noche, y el sábado van hasta Cazalegas, donde dormirán. Ya el domingo regresan a Talavera y se despiden.

En total, harán 102 kilómetros, ha explicado a Efe Iria Prendes, que trabaja en la coordinadora en defensa de la bici ConBici y se considera "autónoma de la movilidad" porque gestiona su propio proyecto de viajes en bici, es guía, desarrolla una escuela para que los adultos aprendan a moverse por la ciudad, escribe artículos y desarrolla rutas para revistas y aplicaciones. Todo aplicado a la bicicleta.

"Lo que he hecho es ir modificando lo que era mi vida. Ahora mismo vivo de la bici. He encontrado mi pasión. Llega un punto en el que dices yo no quiero hacer otra cosa", asegura esta mujer de 40 años que admite tener "mucha energía".

Prendes estuvo 15 años viajando y durante tres de ellos recorrió Sudamérica en bicicleta y descubrió que la bici es un "objeto revolucionario en muchos sentidos".

Al volver, empezó a materializar su idea de introducir a las mujeres en el mundo de la bicicleta "porque me he dado cuenta de que nosotras tenemos más barreras y una inquietud que muchas no saben cómo resolver a no ser que encuentren a otra mujer que ya está haciendo esa actividad".

Así surgió en 2017 la red virtual 'Soy cicloviajera' dentro de la cual hubo una primera quedada (presencial) en 2019 en Teruel. Luego llegó la pandemia. En 2021 volvieron a quedar en Cáceres (Navalmoral de la Mata) y este 2022 han elegido la Sierra de San Vicente toledana con inicio y llegada en Talavera de la Reina.

Han llegado a Talavera de la Reina mujeres de todas partes (Galicia, País Vasco, Andalucía, Murcia o Cataluña, por ejemplo) y de un amplio abanico de edades, entre 23 y 65 años.



Lo suyo es "una filosofía de viaje", de modo que estas mujeres van en bici no por el deporte sino por las sensaciones que genera ese medio de transporte y el contacto que tienen con los lugares por los que pasan, y son autosuficientes, de modo que no llevan coche de apoyo sino que el apoyo se lo dan unas a otras.



“Ir acompañada por mujeres que tienen más experiencia te da esa tranquilidad. La quedada, además, funciona para inspirar y dar un empujón y animar a conocerse y viajar juntas”, dice Prendes quien apunta que cada una va a su ritmo: "el objetivo principal es la convivencia, el conocernos, identificarnos con las otras teniendo en cuenta que todavía no es muy común que las mujeres viajen en bici y pueden ser tachadas de inconscientes".



Agrega que "cuando sabes que hay otras mujeres, en otro lugar, a las que les gusta hacer lo mismo, te hace reafirmarte en lo que te gusta. A lo mejor en el circulo en el que convives no se da ésto, pero hay otro circulo en el que si".



En la comunidad virtual estas mujeres no solo comparten fotografías o rutas sino que hablan del material que necesitan, de los problemas que pueden surgir y se dan consejos.



Prendes subraya que “hay interés por parte de muchas mujeres de introducirse en ésto pero no saben cómo, no se animan, no tienen a nadie a su alrededor que lo haga” y cuando encuentran una red de mujeres que organizan cosas, se apuntan porque "tienen muchas ganas, y yo también tengo mucha energía. Todo se junta”.



Además, el hecho de que las mujeres viajen en bici “aúna muchas luchas”, es algo “muy rebelde” y cuando pasan por pequeños pueblos treinta mujeres en bicicleta, con sus alforjas y sus tiendas, “nos preguntan si vamos solas, y tú piensas ¿solas?, somos treinta”.



Pero esto también ayuda a “romper esquemas” y, de hecho, parte de su lema es “juntas hacemos historia”.



BLANCA FERNÁNDEZ, UN REFERENTE



A la cita en Talavera ha acudido Blanca Fernández (www.blancaonabike.com), que a sus 64 años es un referente entre las mujeres que pedalean y que es una mujer con la que “te puedes identificar”, sostiene Iria Prendes.



"Si te encuentras a Blanca Fernández, que se jubiló, cogió una bici y dio la vuelta a África, y mucho más, y hablas con ella puedes pensar ‘si ella lo ha hecho igual yo también’. Hay una identificación entre nosotras”, declara.



TALAVERA BIKE EXPERIENCE



Prendes suele contar con alguien local cuando diseña una quedada, en esta ocasión Miguel Ruiz, que ha impulsado ‘Talavera bike experience’ y ha conseguido que un buen número de escolares acudan al colegio en bicicleta y, sobre todo, aprendan que este medio es bueno para moverse.



En este caso, contactaron con ayuntamientos de la zona y hablaron con ellos para saber si pueden dejar un espacio público para pasar la noche y explicar su proyecto. Porque las mujeres de ‘Soy cicloviajera’ no pasan de largo por los pueblos sino que “nos gusta la interacción con la gente local, hacemos una yincana por el pueblo, tomamos algo en la terraza o el bar. No es solo pasar por aquí”.



Por otra parte, 'Soy cicloviajera’ organiza en verano, en Galicia, un campus de iniciación para mujeres que quieren introducirse en el mundo de los viajes en bici, con parte teórica y parte práctica durante cinco días en los que aprenden trucos, dónde pueden acampar, cómo hacer para sentirnos más seguras, qué material es más adecuado “y todas esas cosas”.