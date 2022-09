Muro llevará a VOX y PP a los tribunales por "mentir" sobre la carga eléctrica de su vehículo

La senadora socialista, Montserrat Muro, ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar los motivos por los que estuvo cargando la batería de su coche "híbrido, no eléctrico" en un enchufe del garaje del Ayuntamiento.

Ha acusado de mentir a Partido Popular y a VOX y ha anunciado que ha dejado el caso en manos de sus abogados.

Éste es el comunicado íntegro que ha leído en la comparecencia y que puedes escuchar de su propia voz pinchando en la foto de portada:

"Debido a los acontecimientos acaecidos en los últimos días y de las mentiras que se han vertido sobre esta concejala, les quiero informar que ya he trasladado a mis abogados que inicien las medidas legales pertinentes contra estos ataques que no tienen otro fin que el daño a mi persona.

Quiero comenzar diciendo, de manera contundente, que se ha mentido y se han vertido una serie de acusaciones falsas en relación a la utilización de la electricidad del Ayuntamiento por mi parte.

En primer lugar, mienten en relación al tipo de vehículo que tengo; no es un coche eléctrico, sino híbrido. Les invito a todos ustedes a ver la diferencia; porque mi coche funciona principalmente con gasolina, que pago yo. Por tanto, el consumo al que se refieren es totalmente falso. Este vehículo tiene una batería de 8KW/h, algo muy alejado de los 50 KW que aseguran los concejales de Vox y PP. (Y que cualquier carga que se realiza, suponiendo que sea completa, no llega a 1,50 euros).

Y, en segundo lugar, quiero dejar claro que mienten cuando hablan sobre la periodicidad del uso; ya que se ha realizado de manera totalmente excepcional y siempre teniendo en cuenta que este vehículo particular se utiliza para realizar gestiones al frente de la Concejalía de la que soy responsable. Pero quiero dejar claro que, al igual que les he dicho que la gasolina que consume la pago yo, este coche lo cargo en mi casa.

Del mismo modo, hoy les quiero informar que ya he dado orden de que se inhabilite este sistema para evitar que los grupos de la oposición lo sigan usando como arma arrojadiza y bajando al fango para hacer ruido.

Porque su único propósito es empañar la buena gestión que está realizando este equipo de Gobierno y, por nuestra parte, no van a tener la herramienta para seguir ensuciando los frutos del trabajo diario, incansable, exhaustivo y dedicado que estamos haciendo; por y para Talavera.

Y, en último lugar, quiero hablar de este uso excepcional de este sistema eléctrico; porque como les decía no voy a permitir que hagan que la excepción se convierta en la excusa que alimente la política del fango. Por eso, también he dado orden para que, con los datos de mi vehículo (los reales no los que dice la oposición), los técnicos del Ayuntamiento realicen un análisis del consumo de esta instalación. El consumo al que aluden Vox y PP es falso, pero con los datos reales en la mano, esta concejala se compromete a reintegrar hasta el último céntimo del consumo.

Solo espero, que todos estos que ahora están tan interesados en registrar escritos y pedir

explicaciones, luego sean tan diligentes e ir a comprobar esto que les acabo de decir. Porque registraré oficialmente tanto ese informe como el reintegro resultante.

También les digo que, como concejala de este Ayuntamiento, desde el primer día que tomé posesión en el cargo, renuncié voluntariamente, y por escrito, ante la secretaria del Consistorio, a cobrar ni una sola de las asignaciones que cobran los concejales no liberados por asistir a plenos o comisiones, algo que, lejos de pretender que sea un ejemplo, si espero que sirva de reflexión sobre las acusaciones que se han vertido sobre mi persona. Y es que, mi único objetivo, desde que soy concejala, ha sido el de trabajar, trabajar y trabajar por una ciudad mejor.

Pero, cuando un adversario político, o varios, utiliza tácticas de enmascarar la verdad, por no decir mentir a la ciudadanía, para hacer daño personal a la imagen de su oponente, está claro que no se siente capaz de estar a la altura en el debate político, y precisa de la difamación para dar titulares que le mantengan en la actualidad informativa.

Esos políticos son los que prefieren las piscinas de barro y, en ese escenario, no van a encontrarse con quien les habla, porque creo, de verdad, que esta ciudad se merece mucho más.

Al margen, y para finalizar, solo quiero hacer reflexionar a los responsables políticos que se han dedicado a difundir las imágenes de un vehículo privado para que sea de conocimiento público en medios y redes sociales (además de ir informando sobre la matrícula del mismo), animando a la generación de una larga lista de insultos entre otras cosas mucho más que preocupantes. Porque ese vehículo que ahora es público, también lo conduce una niña de 19 años a la que no sé cómo explicar que ese odio que ellos incitan, no va a saltar de las redes cuando ella sea la que conduce. Y ante esa situación que evidentemente nadie desea, me gustaría saber si el señor Moreno, el señor Serrano o la señora Delgado, entre otros, serían capaces de asumir responsabilidades, porque uno cuando enciende una mecha debe saber que puede explotar.

Reitero que no vamos a dejarles ni un solo resquicio para que sigan enredando y queriendo tapar el sol con un dedo; y como no quieren reconocer todo lo bueno que está haciendo este Gobierno, se suman al carro del ruido y la controversia. Sus aportaciones constructivas son las mismas desde que comenzó este mandato: cero; y en este caso, al igual que en cualquiera en el que intenten volver a ensuciar, la respuesta de cualquiera de los miembros de este Gobierno volverá a ser igual de clara, pero no nos van a encontrar en peleas de fango.





Montserrat Muro, concejala de Ciudadanía e Imagen Sostenible de Ciudad"