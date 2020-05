Muere otro árbol singular en Talavera a causa de las podas indiscriminadas que había sufrido

El árbol de la fotografía es un Populus Nigra, un álamo negro, utilizado desde antiguo por su porte como árbol de sombra. Su estado ha llevado al arquitecto y naturalista Miguel Ángel Sánchez a denunciar, de nuevo, las podas que se llevan a cabo en Talavera de la Reina que acaban finalmente con la vida de los árboles, algunos tan singulares como lo era éste.

"En Talavera los árboles son estorbos; se realizan mal las podas, a destiempo, brutales"

“Bueno en este caso el árbol que ha muerto en Talavera es un álamo negro, el último que quedaba en la calle Capitán Cortés junto a Ronda de los Andes”, explica Sánchez. “Era uno de los supervivientes del grupo que había en su día junto al arroyo que se tapó cuando se reorganizó urbanísticamente toda esa zona”.

Pero no es un caso aislado. Según Sánchez, “es práctica habitual en Talavera que los árboles sean estorbos; se realizan mal las podas, a destiempo, brutales y bueno pues este árbol ya venía sufriendo el acoso de las podas indiscriminadas. Bueno pues ya ha desaparecido y otro menos, en Talavera no se respeta el medioambiente, no se respetan los árboles, no se respeta prácticamente nada que tenga que ver con el embellecimiento de la ciudad y bueno en este caso ha caído este árbol. Esperemos que sea el último y que se empiece a tomar en serio la conservación de los árboles sobre todo los árboles singulares en Talavera y el medioambiente” ha concluido.

Miguel Ángel Sánchez ha realizado esta denuncia a través de las redes sociales en las que ha publicado las fotografías que ha realizado al árbol en su situación actual tras la poda que se le ha practicado y que ha provocado su muerte, según el naturalista.