La Mesa para la recuperación de Talavera de la Reina y la comarca ha vuelto a insistir hoy a través de las redes sociales en la necesidad de que se lleven a cabo las inversiones prometidas a la ciudad en materia sanitaria.

En declaraciones a COPE, Gloria Camacho, portavoz de la Mesa, ha recordado que hay una reunión de la comisión de seguimiento de las administraciones prevista para el 6 de febrero y que aunque es sobre patrimonio, se dedicarán los primeros diez minutos a revisar los presupuestos de la Junta para Talavera en esta materia tal como se acordó en el último y "tenso" encuentro.

Camacho ha comentado que “el documento que se nos ha pasado son gastos corrientes del hospital, no inversiones que son de cuatrocientos ocho mil euros. Seguimos sin contar con hemodinámica, ni hemodiálisis que se comprometieron para el primer trimestre del año pasado, ictus para diciembre del 2018 y aún no está. La segunda UVI que es innegociable seguimos sin ella, el segundo punto de atención continuada mira lo que pasó la semana pasada, es el propio personal el que denuncia que no dan abasto”.

La portavoz ha añadido que “vamos a intentar que haya un acercamiento entre las partes pero, si no, no nos quedará más remedio que volver a salir a la calle. No queremos más que nadie, queremos crecer en la misma progresión que los hospitales de Cuenca y Alcázar de S. Juan”.

Ésta es la llamada de atención a la Junta que hoy ha vuelto a hacer la Mesa en redes sociales.

“¿DÓNDE ESTÁN LAS INVERSIONES SANITARIAS EN TALAVERA QUE LA JCCLM DIJO QUE YA SE HABÍAN REALIZADO EN MARZO DE 2019?

La propia Mesa por la Recuperación de Talavera y su Comarca, se muestra completamente asombrada de cómo en la penúltima página de la propaganda electoral del grupo político que gobierna Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los últimos años, aparece una sección en la que claramente indica que el presidente de Castilla La Mancha (Emiliano García-Page Sánchez) ha invertido en Hospital nuestra Señora del prado de Talavera de la Reina en aspectos como paliativos, hemodinámica e ictus. Inversiones de las cuales no es que si quiera sean una realidad en Talavera de la Reina, sino que ahora nos niegan o nos indican que “no son necesarias”.