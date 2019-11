La Mesa por Talavera denuncia la "gravísima" situación del Hospital

La Mesa para la recuperación de Talavera de la Reina y la comarca ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la "gravísima" situación del Hospital Nuestra Señora del Prado de esta ciudad. Un Hospital con categoría de General y Universitario que, según la Mesa, atrviesa una situación "rotundamente lamentable y precaria".

Falta personal, faltan medicamentos, medios, incentivos laborales, y los especialistas se están marchando. De igual manera se están desmantelando servicios y el agujero económico es enorme, afirma la Mesa que pide soluciones y advierte de que se si no se toman medidas se iniciarán movilizaciones a las puertas del centro sanitario. Los colectivos integrantes de la Mesa tienen la sensación de que el Hospital está siendo desmantelado. "No podemos más que llevarnos las manos a la cabeza ante la situación que presenta".

Por su interés reproducimos íntegramente a continuación el comunicado de la Mesa por la recuperación de Talavera y su comarca.

LA GRAVÍSIMA SITUACIÓN DEL HOSPITAL DE TALAVERA DE LA REINA

El próximo miércoles 27 de noviembre, la Mesa por la Recuperación de Talavera y su Comarca convocará una nueva reunión de seguimiento con un importantísimo y muy delicado tema a tratar: el funcionamiento del área sanitaria de nuestro hospital. Durante estas semanas, la Mesa por la Recuperación de Talavera y su comarca viene realizando tareas de documentación, encuentros y tareas de investigación para la preparación de dicho encuentro con distintas personas de todo el espectro sanitario de nuestra ciudad y no podemos más que llevarnos las manos a la cabeza ante la situación tan rotundamente lamentable y precaria que presenta nuestro hospital. Falta de personal, falta de medicamentos, falta de medios, falta de incentivos laborales, especialistas que se están marchando de nuestro centro sanitario por saturación ante las condiciones laborales y el desbordamiento que padecen día tras día en un hospital de Talavera de la Reina que a día de hoy se encuentra bajo mínimos. ¿Por qué no hay en nuestra región un reparto equitativo de plantillas, equipamientos y productos sanitarios de manera centralizada? Nos preguntamos qué fue de la unidad de ictus cuyo funcionamiento fue prometido por nuestros representantes políticos para diciembre de 2018. Nos preguntamos qué fue de la unidad de hemodinámica y hemodiálisis cuyos responsables políticos prometieron su funcionamiento a la ciudadanía talaverana para el primer trimestre de 2019. Nos preguntamos qué hay del segundo punto de atención continuada, de la segunda UVI móvil para la comarca de Talavera. También nos preguntamos por qué el área sanitaria de Talavera atiende a 30.000 usuarios del Valle del Tiétar cuya contribución por convenio sanitario hace la Junta de Castilla y León a la Junta de Castilla La Mancha y esa inversión no repercute en el Hospital de Talavera siendo las especialidades atendidas las más caras. ¿Por qué sí se cuentan en el área sanitaria de Talavera a los usuarios de Anchuras (Ciudad Real) y los del Valle del Tiétar no? Se recibe un esfuerzo económico (extremadamente limitado) por parte de la JCCM a un área sanitaria correspondiente a 150.000 habitantes cuando realmente tenemos 180.000, con lo que al cabo de decenas de años se ha producido un enorme agujero económico en los fondos presupuestarios del Hospital de Talavera. Llegamos a la conclusión de que da la sensación de que se está desmantelando de alguna manera el Hospital Nuestra Señora del Prado para convertirlo en un gigantesco ambulatorio en donde se pase consulta y las especialidades sean atendidas en el macro hospital de Toledo. Estamos ya hartos de mentiras, de engaños, de tergiversaciones, de esperas, de promesas incumplidas y sobre todo de INVERSIONES QUE JAMÁS HAN LLEGADO. No esperamos explicaciones en la reunión del próximo día 27 de noviembre, ESPERAMOS SOLUCIONES. Soluciones que de no ser atendidas a corto plazo serán convenientemente recordadas a las puertas de nuestro centro sanitario en los próximos meses.

¡CON LA SALUD NO SE JUEGA!

MESA POR LA RECUPERACIÓN DE TALAVERA Y SU COMARCA