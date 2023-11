Más de 300 moteros acompañan en Talavera al bicampeón del mundo de superbikes, Álvaro Bautista

Tenía que ser un 19 de noviembre cuando Talavera rindiera un homenaje especial al piloto talaverano Álvaro Bautista. El 19 es el número que le ha acompañado siempre en el dorsal de sus motos. Un número que hoy hemos visto reflejado en cascos, camisetas y banderolas que han llevado con mucho orgullo los más de 300 moteros que han acompañado a Álvaro por las calles de su ciudad en un nuevo homenaje que le ha brindado su ciudad.









Sus amigos, familia y fans llegados también de otros puntos del mundo le han arropado hasta llegar al recinto del Talavera Ferial donde se ha mostrado muy emocionado con el recibimiento "hace ya dos semanas que conseguimos el título y parece que se había enfriado todo, pero el calor que he recibido hoy, ha vuelto a calentar las emociones que tuvimos en el circuito de Jerez y estoy muy contento de poder celebrar con mi gente este triunfo".

"Estoy emocionado con el recibimiento, el calor que he recibido hoy ha vuelto a calentar las emociones que tuve en Jerez"

Sus padres le han acompañado también durante el recorrido por las calles de Talavera





Bautista ha sido el único español que ha ganado dos veces el campeonato del Mundo de Superbike, el año pasado y este 2023 "ganar un campeonato del mundo nunca es fácil y defenderlo todavía es más difícil porque eres la referencia que todo el mundo quiere batir al campeón y conseguir 3 y encima seguidos muy poca gente lo ha conseguido. Estoy en un momento de mi carrera donde me estoy divirtiendo mucho y quiero seguir con estas ganas, motivación y disfrute que tengo ahora mismo y el resultado al final es una consecuencia de todo el trabajo que hay detrás. Intentaremos como siempre hacerlo lo mejor posible".

"Talavera tiene grandes deportistas, espero seguir ganando y motivando a los deportistas jóvenes y no tan jóvenes como yo"

Álvaro Bautista saluda a los más de 300 moteros que le han acompañado durante el recorrido por las calles de Talavera





El talaverano también se ha acordado de otros deportistas talaveranos que han llegado a lo más alto como Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate, o los olímpicos Paco Cubelos, Fernando Alarza "de aquel 2006 han pasado ya 17 años y sigo estando en la élite, es importante trasladar a la generación de hoy en día que si luchas y trabajar no importa la edad, lo que importa son las ganas, el esfuerzo y el sacrificio y puedes conseguir grandes resultados".









A diferencia de otros deportistas de élite que eligen otros destinos para vivir y de paso ahorrarse impuestos, el piloto talaverano sigue viviendo en Talavera de la Reina, junto a su mujer y sus hijas y arropado por su familia y amigos "muchos deportistas se van a vivir fuera de España buscando ahorrarse un dinero que es importante porque la carrera de un deportista de élite no es muy larga y hay que asegurarse un futuro, pero al final es una cuestión de calidad. A día de hoy prefiero tener calidad de vida y vivir con mi gente, mi familia y mis amigos aquí en Talavera porque es una ciudad donde me siento muy querido y muy arropado y no me falta de nada en mi día a día, aunque algún circuito de karting para mejorar mis entrenamientos no vendría mal".

"Volver a MotoGP son palabras mayores, exige viajar mucho y ahora tengo una familia con dos hijas"

Los talaveranos han salido a la calle para recibir al piloto Álvaro Bautista





La última prueba que ha disputado encima de una moto ha sido en Malasia, en el Campeonato de MotoGP, a la que volvió después de cinco años invitado por Ducati y a donde llegó tocado del hombro "volver a MotoGP son palabras mayores porque al final no puedo ser tan egoista y ahora tengo una familia con dos niñas y Moto GP conlleva una exigencia muy grande con 22 carreras a lo largo del año y es mucho tiempo fuera de casa. Sinceramente echo de menos a las pequeñas cuando viajo y sería complicado. Estoy agusto donde estoy y no descarto poder participar alguna prueba el año que viene como piloto invitado, pero es pura diversión y poder quitarme la espinita de este año, que no he podido estar al cien por cien".









Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, ha anunciado que Álvaro Bautista y otros deportistas de la ciudad como la karateka Sandra Sánchez tendrán un espacio público en Talavera dedicado a ellos, como una calle o una plaza "porque los campeones se merecen ser recordados por todos sus paisanos".

Bautista es Hijo Predilecto de la Ciudad; fue subcamepón del Mundial de Superbikes en 2019, y en la categoría de 125cc fue campeón de España en 2003, campeón del Mundo en 2006, y subcampeón del mundo de 250cc en 2008. En MotoGP cosechó 3 podíos, 1 poles y 1 vuelta rápida de 2010 a 2018. Ha sido campeón de superbikes en 2022 y 2023.