Hablamos con El Pirata tras el anuncio de su premio Ondas

Cansado por el madrugón, pero contento y algo chispado hemos encontrado esta mañana al conocido locutor talaverano Juan Pablo Orduñez, "El PIrata" tras conocer que su programa "El Pirata y Su Banda" de RockFM ha ganado un Premio Ondas "La dirección de esta casa nos ha traído 5 botellas de Moet Chandon y estamos un poco perjudicados a esta hora, ja ja...".

"Mención especial del jurado", ese es el premio Ondas que le ha sido otorgado en la 68º edición de los galardones que reconocen la buena labor de los profesionales del sector de la radio y la televisión.

"No pensaba que el Premio Ondas llegara a la radio Rock"

Reconoce que no se lo esperaba "no pensaba que el Ondas nunca llegara a la radio rock que es lo que nosotros hacemos y lo que yo llevo haciendo mucho tiempo. No me lo esperaba. Es un reconocimiento, no a este programa, no a este equipo, sino a que el rock haya entrado en la radio. El rock y la radio siempre fueron grandes aliados en otros países pero nunca aquí y este reconocimiento me parece muy grande por eso".









"De Radio Juventud Talavera han salido muy buenos profesionales como Helio Casarrubios, José Ángel Tofiño o Felipe Martín"

El "Piri", como se le conoce en su tierra, comenzó su carrera en su ciudad en 1971, en la emisora de "Radio Juventud" : "Fue una gran radio, donde hubo mucha escuela. De allí salió Jose Ángel Tofiño, que retransmitió durante muchos años los grandes partidos de la liga nacional y de la selección española, también Helio Casarrubios o Felipe Martín, mucha buena gente en la radio donde yo aprendí el oficio...".

Se ha convertido en un auténtico icono de la radio y ha entrevistado a las leyendas más importantes de la historia del Rock, entre otros; AC/DC, Metállica, Scorpions, KISS, Ringo Star, Slash, Lemmy, Iron Maiden, Bon Yovi y un larguísimo etcétera.

"Tengo contrato en RockFM para dos años más y ya me han tirado.... que no lo deje hasta que me muera"

En 2012 arrancó en RockFM con El Pirata y su Banda, desde donde despierta al país con los mejores clásicos del Rock y parece ser, según nos cuenta que afortunadamente tendremos Pirata para rato "tengo contrato con RockFM para dos años más, renovables y ya me han tirado alguna indirecta que no sé si voy a coger o no, en el sentido de que no termine de currar hasta que me muera....".

Cada día le acompañan para que el programa salga adelante, José Sayago, Lucía Campo, Álex Clavero "El Francotirarock", Raquel Piqueras, Javier Burguera, pablo "Delgadito" Vargas, Pablo Díaz-Torres y Fernando Villena. "