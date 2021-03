La familia de Antonio, un 'sin techo' con crisis agresivas, pide que le ingresen en un centro especializado

Hoy en “Herrera en COPE Toledo” nos hacemos eco de la desesperación de la familia de Antonio Maya Heredia. Con 53 años y diagnosticado de la enfermedad de Wilson, deambula por las calles agrediendo en muchas ocasiones a los viandantes.

La agresividad, demencia, neurosis e incluso esquizofrenia, son algunos de los síntomas de este trastorno poco frecuente que hace que el organismo no pueda deshacerse del cobre adicional.

Su hermano Juan nos cuenta que no siempre fue así (PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA) “Desde muy joven se dedicó al evangelio y con 13 años ya era predicador. Fue el que marcó el inicio de la iglesia evangélica en Talavera siendo un niño”.

"Antonio cambió, se convirtió en una persona agresiva. Si le ves por la calle ahora, te asustas"

Su vida cambió cuando empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad, que tardaron en diagnosticar. De hecho, en un principio, pensaron que padecía una fuerte depresión. Llegó un momento en que la degeneración fue extrema y en una crisis alcanzó un estado semi vegetativo “No hablaba, no se movía, le dábamos de comer”. Antonio fue tratado en la clínica Lopez Ibor en Madrid y en la Fundación Jiménez Díaz de la Clínica Nuestra Señora de la Concepción.

La enfermedad de Antonio afectó directamente a toda la familia “Ya le dijo el doctor Yébenes de la Clínica de la Concepción a mi padre, que nuestro hermano terminaría en un centro especializado porque no podríamos aguantar su situación, debido a las secuelas que le habían quedado de la subida que tuvo del nivel de cobre en su cuerpo”.

"Está moribundo, sin medicación, tirado en la calle, descontrolado y agresivo"

En un primer momento Antonio vivió con sus padres y estuvo controlado con la medicación, pero llegó un punto en el que fue imposible retenerle y ahora está la mayor parte en la calle, en un estado de salud muy deteriorado, con arranques de agresividad , ante la impotencia de la familia “Antonio cambió, se convirtió en una persona agresiva, que no nos hacía caso. Mi padre ha estado detrás de él durante muchos año y le ha recogido de las calles, donde constantemente las liaba porque es muy agresivo, se metía con la gente, juraba, algo muy mal visto para nosotros de etnia gitana e increpaba a todos. En estos momentos es tal su aspecto y su locura que si le ves por la calle, te asusta, moribundo, sin medicación, sin comer, sin casa, por la calle tirado, descontrolado y agresivo”.

"Necesitamos que le inhabiliten para que pueda ser ingresado en un centro especializado. Si no, aparecerá muerto o hará daño a alguien"

La familia pide desesperadamente que los servicios sociales y los médicos evalúen el caso de Antonio para intentar obtener su incapacidad y poder ingresarle en un centro especializado, algo a lo que él se niega. Hace tan sólo unos días que Juan logró que el 112 con un médico y la policía nacional le llevaran, a la fuerza, al hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina, pero tan sólo estuvo unos minutos “le localizamos en la Cafetería Prado XVI en Talavera, llevaba dos sacos de ropa sucia y junto con mis dos hermanos llamamos al 112, rogándoles que por favor vinieran junto con un médico y con la ayuda de la policía nacional pudimos meterle en una ambulancia para llevarle al hospital. Pero cuando nosotros llegamos, ya estaba saliendo por la puerta. Fue todo un espectáculo volver a meterle a la fuerza en la puerta de Urgencias. Empezó a darnos golpes y con la ayuda de las vigilantes de seguridad pudimos reducirlo”.

La familia siente en estos momentos una gran frustración al no oder ayudarle, por eso lanzan una petición desesperada de ayuda a los servicios sociales de la ciudad. “Le hemos pedido a los servicios sociales que le ingresen en un centro especializado, pero no quieren saber nada , hemos hablado también con la policía nacional y con los médicos del hospital, pero no pueden hacer nada. Lo que necesitamos es que los servicios sociales, los jueces y la policía nacional puedan entre todos conseguir que le inhabiliten y le ingresen de forma involuntaria, por petición de la familia”.

Temen que un día de estos pueda ocasionar graves daños a alguna persona o aparecer muerto.