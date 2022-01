Fallece Francoise Ducos, viuda de Joaquín Benito de Lucas

Este jueves se celebra en Talavera de la Reina el funeral por el eterno descanso de Francoise Ducos, viuda del poeta talaverano, Joaquín Benito de Lucas, Hijo Predilecto de la ciudad, fallecido el pasado mes de mayo.

Será a las 16:00 h. en la capilla del Tanatorio Hermanos Agüero.

Francoise Ducos, que falleció ayer víctima de una larga y dolorosa enfermedad, estuvo casada con Benito de Lucas durante más de 60 años.

Toda una vida juntos, desde octubre de 1.960, fecha en la que contrajeron matrimonio en la ciudad de Damasco, capital de Siria, donde el poeta ejercía como profesor y donde escribió su primer libro de poemas.

De origen francés, fue, como su marido, una gran amante de la poesía y activista comprometida con la cultura. Fundó una tertulia de mujeres en Madrid, celebrando periódicamente reuniones en el emblemático Café Gijón, y otra en Talavera, ciudad en la que también promovía y participaba de su actividad cultural.

En complicidad con el Ayuntamiento de Talavera, Francoise organizó para su marido una fiesta sorpresa en el Teatro Victoria, con motivo de su 80º cumpleaños a la que corresponde la fotografía de portada.

Apenas ocho meses ha sobrevivido Francoise a Joaquín, su marido y del que fue musa. A ella, una persona maravillosa y extraordinaria, como dicen quienes la conocieron, le dedicó el poeta estos versos con los que nosotros hoy queremos recordarla.

«Buenos días amor, y te despiertas al borde mismo de la aurora, al borde del mar, de la ciudad, de los jardines que desprenden sus flores como las letras de un abecedario para escribir tu nombre cada mañana. Buenos días alba, agur amor, qué voces tiemblan si te saludo, si te beso, si me fumo un cigarro, si te pones sentada en mis rodillas y me miras mientras cruzan veloces trenes hacia París, mientras me miras, y el mar respira con su pecho enorme».

Nuestro sentido pésame a sus hijos y toda la familia.

Descanse en Paz