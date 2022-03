Facebook: Mil millones de euros de inversión y mil empleos por año de obras en Talavera

Global Villacreces S.L. propone desarrollar un Campus de Centro de Proceso de Datos (en adelante “Data Center Campus”) en un ámbito de aproximadamente 191 hectáreas (ha) de suelo industrial urbano no consolidado en Torrehierro Fase 2, ubicado en Talavera de la Reina, en la región de Castilla-La Mancha (el suelo del Desarrollo Propuesto). Este centro de datos es una expansión de la presencia de Meta en Europa. El desarrollo de este Data Center Campus permitirá expandir su capacidad informática y de servidores. Será un centro clave para España y el sur de Europa. Estas nuevas instalaciones serán similares en función y escala a las que operan actualmente en otros países europeos.

Para calificarlo como Proyecto de Interés Singular (PSI) según el artículo 19.2 TRLOTAU, se atiende al apartado c) que define el objeto siguiente, “Instalaciones para el desarrollo de actividades industriales y terciarias, que tengan por objeto la producción, la distribución o la comercialización de bienes y servicios, incluida la urbanización complementaria que precisen, que no tengan previsión y acomodo en el planeamiento vigente”.

El Data Center Campus albergará las operaciones y el equipo de tecnología de la información (TI) de la empresa empleado para la producción digital, procesado y almacenamiento de datos que permitan dar servicio a través de sus aplicaciones y, como resultado, puede cualificarse por su objeto para ser considerado PSI.

El Desarrollo Propuesto incluirá las obras de urbanización necesarias para conectar con la infraestructura externa y los entornos consolidados cercanos de Gamonal y el polígono industrial Torrehierro Fase 1. Como parte del PSI, y de acuerdo con el artículo 19.2 TRLOTAU se resolverán todas las conexiones exteriores que se precisen y según el artículo 19.3 del TRLOTAU, se asegurará el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, así como como para la conservación de la funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

Al tratarse de un proyecto de actividades industriales de promoción privada, implica el agrupamiento de las propiedades actuales para obtener una única finca jurídico-civil para uso lucrativo, sobre la que se desarrollará el Data Center Campus, tal y como requiere el artículo 19.2.c) del TRLOTAU.

La delimitación del ámbito elegido para el PSI se basa en dos aspectos fundamentales:

• Contar con suelo suficiente para la materialización de las cesiones de suelo urbano obligatorias para zonas verdes y equipamientos públicos.

• Disponer de las herramientas urbanísticas necesarias para la determinación de los parámetros urbanísticos en el ámbito de forma que los usos propuestos sean compatibles con la operación de un centro de proceso de datos.

La implantación del Data Center Campus no solo supondrá grandes inversiones directas y nuevos puestos de trabajo para la región, sino también pondrá a Talavera “en el mapa” desde una perspectiva estratégica, generando las condiciones para atraer inversión y talento, más allá de su propia actividad, incrementando la competitividad regional y generando oportunidades para la comunidad local.

1.1.1 Enfoque sostenible

La sostenibilidad es uno de los principios fundamentales de la empresa y está integrada en todo lo que hace. Meta se enorgullece de diseñar y poner en marcha algunos de los centros de datos más sostenibles del mundo. El ahorro de energía y agua a través de diseños eficientes es la base de la estrategia corporativa para implementar centros de datos “verdes”.

En el aspecto energético, en 2020 Meta logró el objetivo de cero emisiones netas en operación y ha adquirido el compromiso de tener cero emisiones netas para toda su cadena de valor en 2030. Para todos sus centros de datos y actividades, Meta obtiene electricidad procedente de fuentes de energía 100 % limpias y renovables.

En cuanto al agua, también en 2020 Meta se comprometió a retornar al medio, en la cuenca hidrográfica local, más agua de la que consume para sus operaciones, poniendo un especial énfasis en las regiones con un estrés hídrico alto y medio.

Estos objetivos de Meta para el desarrollo sostenible en diseño, construcción y explotación se aplicarán al Data Center Campus propuesto en Castilla-La Mancha. Esto incluye lograr una certificación de nivel oro o superior en el sistema de acreditación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), una certificación internacional de diseño y construcción sostenible.

1.1.2 Marco legal

El principal marco legal urbanístico vigente en Castilla-La Mancha para el desarrollo de este Proyecto se fundamenta en la siguiente normativa:

a) Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, (TRLOTAU).

b) Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, (RP).

c) Reglamento de Suelo Rústico del TRLOTAU. Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, (RSR).

d) Reglamento de la Actividad de Ejecución de la TRLOTAU. Decreto 29/2011, de 29 de julio de 2011, (RAE).

e) Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU. Decreto 34/2011, de 26 de abril, (RDU).

En el municipio de Talavera de la Reina se encuentra en vigor el Plan General Municipal: Plan de Ordenación Municipal (POM), finalmente aprobado el 29 de junio de 2010 (publicado en el DOCLM de 3/02/2011).

1.2 Descripción general del Proyecto

1.2.1 Data Center Campus

El Data Center Campus constituirá una importante instalación, crítica para el negocio de Meta, diseñada para dar soporte eficiente a aplicaciones de TI robustas y escalables. Lo que distingue a este tipo de centro de proceso de datos, en comparación con otros, es el volumen de datos que son producidos, procesados y almacenados.

Este Data Center Campus se desarrollará dentro de una parcela de 125 hectáreas, y constará de un conjunto de edificios permanentes con una edificabilidad total de 300.000 m2 que se describen a continuación.

1. Edificio del Centro de Datos

El edificio del Centro de Datos es donde se encuentran los servidores informáticos y los equipos de almacenamiento de datos, que son los principales elementos necesarios para la producción de contenidos y servicios digitales y toda la actividad de procesamiento y almacenamiento de datos relacionada.

Para el correcto funcionamiento de los servidores, se requiere mantener una determinada temperatura en el Centro de Datos, siendo el edificio refrigerado mecánicamente cuando las temperaturas exteriores sean demasiado elevadas. El por lo que el edificio dispondrá de los equipos de refrigeración mecánica necesarios. Es fundamental para el negocio que esta instalación pueda funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Para garantizar un funcionamiento constante, se dispondrá de salas eléctricas y generadores diésel de emergencia. Los generadores de emergencia están en una zona exterior, que suministra energía al Centro de Datos en el caso infrecuente e improbable de un fallo en la red eléctrica.

El edificio del Centro de Datos también incluye una zona de apoyo a la misión del Centro de Datos y un "edificio administrativo". El "edificio administrativo", situado entre los edificios del centro de datos, albergará las actividades de mantenimiento, planificación y gestión de servidores, para lo cual incluye oficinas y espacios de ocio para los empleados.

2. Edificio de Redes

Este edificio es concretamente un edificio informático similar a un centro de datos.

3. Edificio de almacenamiento de archivos

Este edificio de almacenamiento de archivos se utiliza para un propósito similar al del centro de datos.

4. Almacén de apoyo para operaciones comerciales de infraestructura (IBOS)

El edificio del almacén (IBOS) satisface las necesidades de apoyo logístico del Data Center Campus, incluida la zona de almacenamiento y el espacio de oficinas administrativas auxiliares.

5. Edificio de apoyo del Centro de Datos

Este edificio de apoyo al centro de datos (DCSB) incluye la administración de la construcción y los espacios para los equipos de reformas del Proyecto.

6. Edificio de parking

Se trata de un garaje para el estacionamiento de vehículos del Campus, tales como carritos, bicicletas y pequeños autobuses.

7. Caseta de vigilancia de la entrada principal

La caseta de vigilancia principal está prevista en la entrada de la carretera como puesto de control de seguridad en la entrada del Campus para los vehículos personales.

8. Casetas de vigilancia de las entradas secundarias

Las casetas de vigilancia secundarias están previstas en la entrada de la carretera como puestos de control de seguridad a la entrada del Campus para los camiones y los repartos.

Subestación

Debido a las necesidades eléctricas de esta instalación, es posible que el Campus deba incluir una nueva subestación para suministrar energía al Centro de Datos in situ. Esta estación tendría varias conexiones de alta tensión con la red de alta tensión de la región. También es posible que una subestación de suministro ya sea una estación de REE, y/o una estación de Iberdrola para cubrir las necesidades de energía más pequeñas, puedan ubicarse dentro del ámbito del PSI.

Dado que la seguridad es un requisito clave de este tipo de instalaciones, habrá una valla perimetral que rodee el Data Center Campus, con tres entradas provistas de casetas de vigilancia. Todos los viarios internos servirán como acceso para todos los edificios del Campus.

El diseño del Campus incluirá elementos paisajísticos para el ocio y recreación de los empleados, así como para el acondicionamiento ecológico (como la plantación de especies autóctonas), e integrará áreas de gestión de aguas pluviales superficiales. Los elementos paisajísticos incluirán materiales locales para reforzar y mejorar los sistemas naturales existentes en los alrededores y a lo largo del arroyo de Zarzueleja.

Durante la fase de operación serán necesarias aproximadamente de 1.000 plazas de estacionamiento dentro de la parcela, algunas de las cuales contarán con puntos de carga eléctrica, como parte de una estrategia sostenible más amplia.

El complejo de construcción, que será de carácter temporal, se desarrollará en la zona norte dentro de los límites del ámbito del Data Center Campus e incluirá oficinas y comedores, instalaciones de bienestar, aparcamiento temporal, etc. Éste se retirará una vez finalizada la construcción y, tras su uso temporal, se le dará un tratamiento paisajístico.

La garantía de suministro de agua, energía y datos es esencial para la operatividad del Centro de Datos. Si bien el ámbito ya está parcialmente urbanizado y tiene un cierto nivel de suministro concedido, aun así, se requiere que las infraestructuras de energía, fibra óptica y agua sean actualizadas y reforzadas.

1.2.2 Ordenación general

El límite del ámbito propuesto para el PSI es más amplio que el del Data Center Campus, ya que incluye la totalidad del suelo de Torrehierro Fase 2. El suelo exterior a la parcela del Campus se destinará a otros usos como zonas verdes, viario y equipamientos públicos adecuados a las necesidades del ámbito y compatibles con el Campus.

La estrategia propuesta para la ordenación general se basa en estudios preliminares de evaluación y deberá definirse en detalle junto con las autoridades competentes.

Figura 2: Ordenación general indicativa, no vinculante, del desarrollo propuesto

Para diseñar la ordenación general propuesta ha sido esencial comprender el contexto local del ámbito en el entorno de Gamonal, así como los condicionantes existentes. La ordenación propuesta integra el corredor natural del arroyo de Zarzueleja, el dominio público de las vías pecuarias, y el cementerio existente, así como la zona de parque infantil. Los espacios libres y zonas verdes públicas planteados se han configurado para adaptarse a la comunidad circundante, y los equipamientos públicos se han integrado en consonancia.

1.3 Localización estratégica

A lo largo del proceso de diseño del Data Center Campus se han considerado diferentes alternativas de ubicación, y se están analizando alternativas de distribución espacial y tecnológicas, considerando en todas ellas la viabilidad técnica, económica y ambiental.

Para llevar a cabo la selección de la localización se han evaluado las siguientes opciones:

• Alternativa 1: Implementación del Data Center Campus en España en una comunidad autónoma distinta de Castilla-La Mancha.

• Alternativa 2: Implantación del Data Center Campus en España, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El emplazamiento propuesto para el desarrollo se seleccionó en función de las siguientes consideraciones:

• Consideraciones medioambientales

− Capacidad para minimizar los posibles impactos sobre los receptores sensibles: dada la superficie del ámbito, la ordenación debe integrarse respetando la flora y la fauna y otras limitaciones medioambientales;

− Capacidad para minimizar el impacto visual de los nuevos edificios;

− Capacidad para gestionar el impacto en el tráfico local;

− Capacidad para minimizar el impacto sobre el patrimonio y la biodiversidad;

− Alto nivel de calidad del agua local y disponibilidad de suministro;

− Perfil limpio del suelo y de las aguas subterráneas; y

− Bajo riesgo de catástrofes naturales.

• Consideraciones sobre el desarrollo

− Disponibilidad de mano de obra altamente cualificada y profesional;

− Disponibilidad de la superficie y el tipo de terreno necesarios;

− Zonificación y planeamiento urbanístico adecuados;

− Mínimas limitaciones de desarrollo, como permisos de paso o elementos arqueológicos;

− Buen acceso al emplazamiento y capacidad de la red local de carreteras;

− Condiciones adecuadas del terreno (geotécnicas) para acomodar el desarrollo.

• Consideraciones sobre la infraestructura

− Suministro eléctrico adecuado;

− Red de fibra de telecomunicaciones de alta calidad;

− Suministro de agua potable;

− Acceso a la infraestructura de alcantarillado de aguas residuales y pluviales; y

− Proximidad a un gran aeropuerto internacional.

Se ha hecho un primer análisis de alternativas de ubicación teniendo en cuenta factores ambientales, técnicos, etc. y, sin perjuicio del análisis más pormenorizado de alternativas que se haga durante los procedimientos de evaluación ambiental, se ha considerado que la alternativa en Talavera de la Reina es la mejor de las opciones contempladas.

1.3.1 Consideraciones generales

El ámbito del Proyecto es un suelo de 191 hectáreas mayoritariamente sin urbanizar, a excepción de 18 hectáreas que sí han sido urbanizadas, y que está ubicado en el polígono industrial de Torrehierro, aproximadamente a 12 km al oeste de Talavera de la Reina (83.009 habitantes), en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a 100 km de Toledo (84.282 habitantes). El aeropuerto internacional más cercano es el aeropuerto de Madrid (149 km), y la estación de tren más próxima es la estación de tren de Talavera de la Reina (13,6 km) con conexiones a Madrid (1h 22min).

Figura 3: Localización estratégica de Talavera de la Reina

Fuente: Instituto de Promoción Económica de Talavera, IPETA

Desde el punto de vista del transporte, esta localización estratégica está ubicada en el eje atlántico que conecta fácilmente las capitales Madrid y Lisboa. En las inmediaciones del ámbito existen varias infraestructuras importantes de transporte, la A5 discurre paralela al límite sur del ámbito y la N-502 discurre por el límite norte. Como empresa internacional, la proximidad a un gran aeropuerto internacional es clave para Meta.

Otro aspecto relevante que ha sido considerado es la proximidad a polígonos industriales, ya que permiten una mejor integración urbana y minimizan los posibles impactos ambientales. Talavera de la Reina se caracteriza por disponer de desarrollos industriales consolidados como es el polígono industrial Torrehierro Fase 1, situado en el límite este del ámbito propuesto para el Data Center Campus y, por este motivo, reúne características especialmente adecuadas para este tipo de uso.

Y lo que es más importante, Talavera está atrayendo nuevos sectores económicos. Hay múltiples actividades digitales y tecnológicas que están proliferando en la ciudad debido al apoyo institucional brindado por los gobiernos regional y local para cumplir con los objetivos marcados en la Agenda Digital. Instalarse en Talavera es una oportunidad para las empresas tecnológicas debido a la posibilidad de colaboración y transferencia de tecnología en proyectos de alto nivel. Para habilitar este ecosistema, también es necesaria la disponibilidad de una red de fibra de telecomunicaciones de alta calidad, un aspecto muy valorado en la implantación de un Data Center Campus.

Al considerar la fase operativa, la disponibilidad de mano de obra altamente cualificada y profesional también es ventajosa. El hecho de que Talavera de la Reina cuente con programas TIC a nivel de formación profesional y universitaria es valorado de manera sumamente positiva. Además, la ciudad es sede del Centro Regional de Innovación Digital con un grupo emergente de grandes actores tecnológicos. Finalmente, Talavera lidera la comarca Tierras de Talavera en la provincia de Toledo, lo cual supone una población total de 185.000 habitantes, concentrando acceso a importantes servicios urbanos.

1.3.2 Consideraciones específicas del ámbito

El ámbito se ha seleccionado de conformidad con las siguientes consideraciones específicas:

1.3.2.1 Consideraciones ambientales

El Data Center Campus se ubica preferiblemente en suelos donde exista capacidad para minimizar potenciales impactos ambientales. Por este motivo, la selección de un ámbito clasificado como urbano no consolidado y calificado para uso industrial, próximo a una zona de desarrollo industrial como Torrehierro es idónea. En particular, durante la selección de posibles localizaciones se presta especial atención a la capacidad de minimizar el impacto sobre el patrimonio y la biodiversidad, como pudieran ser los espacios protegidos de la Red Natura 2000, que en este caso no afectan al ámbito propuesto. Asimismo, el Data Center Campus busca implantarse en aquellas zonas donde el impacto en flora y fauna sea mínimo. Para analizar estos condicionantes en el ámbito se han tenido en cuenta los estudios documentales disponibles y una serie de inspecciones de campo realizadas específicamente para clarificar y verificar estos aspectos.

Desde el punto de vista urbano, la propuesta del Data Center Campus se caracteriza por examinar las ubicaciones en función de su capacidad para reducir el impacto visual de las nuevas edificaciones. El entorno industrial del ámbito propuesto, así como su topografía permiten situarlas en la zona más baja de la parcela, donde además se reduce el impacto del tráfico, que será canalizado por la A5.

Otros factores relevantes para evaluar en el proceso de selección de este tipo de proyectos son el grado de contaminación de los suelos y el perfil de las aguas subterráneas. También es esencial valorar y asegurar un nivel de riesgo bajo ante posibles desastres naturales que pudieran afectar a la operación del Data Center Campus. En este sentido el análisis climático es clave y, además, para asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Data Center, se valora especialmente la calidad del aire de la zona. Finalmente, el suelo seleccionado debe contar con disponibilidad de suministro de agua local suficiente y adecuada en cuanto a su calidad para los procesos de las instalaciones.

Todos estos aspectos se han valorado positivamente en el ámbito de Talavera de la Reina, donde además la vulnerabilidad general a los riesgos evaluados es baja.

Figura 4: Análisis de condiciones ambientales y geotécnicas según las consideraciones del ámbito y los requisitos del Data Center Campus