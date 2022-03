Estudiantes de un instituto de Talavera se van a Chequia de ERASMUS y terminan de cooperantes

Hace unos días, un grupo de alumnos y profesores del Instituto Ribera del Tajo visitó Plzen, en Chequia, dentro de uno de los Proyectos Erasmus+.

Lo que inicialmente era una actividad para recuperar el tiempo atrasado en los proyectos Erasmus+, por motivo de la pandemia de Covid 19, acabó transformándose "en una experiencia de inmersión en la realidad, al encontrarnos en nuestro hotel de residencia con un grupo de refugiados Ucranios en el que estaban 15 niños".

Este baño de realidad dio lugar a una reacción inmediata para ayudarles "en la medida de nuestras posibilidades y en los tiempos de que disponíamos".

Se trata de una acción solidaria "nacida del sentimiento de horror por lo que está sucediendo y de sensibilidad hacia el sufrimiento de los que están padeciendo injustamente esta guerra".

Reproducimos a continuación el testimonio de una de las profesoras que viajaron con los estudiantes.

"15 de marzo de 2022, 9 de la mañana. Día y hora para salir de Talavera rumbo a Plzn en la República Checa donde íbamos a trabajar en nuestro proyecto G.A.M.E (Gamification for more Effective teaching). Llevábamos preparando este encuentro, tanto profesores como alumnos, mucho tiempo con ilusión y ganas pero, dadas las circunstancias bélicas actuales, quizás viajar hacia Centro-Europa en estos momentos no era los que más nos apeteciera ni a nosotros ni a nuestras familias y amigos.

No lo verbalizábamos pero se sentía un aire temeroso y un silencio incómodo que aplacaba la excitación por estos viajes que se notaba otras veces. Y así, todos con un pequeño nudo en el estómago, a las 9.15 a.m. partíamos hacia lo que iba a ser, me atrevo a decir, quizás, una de las mejores experiencias a nivel humano de nuestras vidas.

El proyecto GAME se encuadra dentro del plan de internacionalización de las enseñanzas y bilingüismo que lleva a cabo desde hace años el IES Ribera del Tajo. En nuestro instituto, los proyectos ERASMUS+ son una gran apuesta educativa. Estos proyectos fomentan el intercambio de experiencias con otros países de la UE y, a la vez, la práctica del inglés que se utiliza como lengua vehicular. Toda la comunidad educativa del Ribera del Tajo se ve enriquecida con ellos, no solo los profesores, puesto que implica a alumnos de todas las etapas, ESO, Bachillerato y Formación Profesional y a las familias cuando los encuentros son en nuestra ciudad. GAME trata sobre gamificación o ludificación, es decir, el uso de las técnicas del juego en contextos que no son específicamente lúdicos como es el caso de la educación. Siempre buscando la motivación y la implicación de los alumnos en un mundo que cambia tan rápidamente a nivel tecnológico. Procurando conseguir que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dentro de los proyectos Erasmus+, GAME, es una asociación estratégica que se basa en la formación e intercambio de las mejores prácticas y en la que tienen cabida, no solo centros educativos sino también ONGs, agentes sociales, bibliotecas, museos, etc. En concreto, en este proyecto tenemos otros 7 centros asociados:

- Un instituto de secundaria de Kusadasi en Turquía

- Una asociación de profesores de Zonguldak, también en Turquía

- Un instituto de secundaria de Catania, en Italia - Una ONG de Palermo, Italia

- Un instituto especializado en Formación Profesional de la rama sanitaria en Plzn, República Checa

- Una ONG de Ostrava, Rep. Checa

- Un centro de profesores y recursos de Gijón, en España

El proyecto fue aprobado en 2019 y debería haber acabado en 2021 pero, por culpa de la pandemia, no se pudo llevar a cabo según la planificación establecida en un primer momento y ha sido prorrogado hasta Agosto de 2022. Hasta ahora se han llevado a cabo 4 reuniones de socios.

La primera fue en Ostrava para gestionar y planificar todo el desarrollo del proyecto. Una segunda fue en Kusadasi de formación del profesorado, así como la tercera que fue en Gijón. En todas ellas trabajamos aprendiendo las bases y la teoría que hay detrás de esta metodología tan innovadora. Aprendimos y practicamos con numerosas herramientas digitales como es decktoys, edpuzzle, goose chase, quizziz, padlet, myclassgame, … y elaboramos nuestras propias clases gamificadas. En la última, solamente hace una semana, también nos han podido acompañar alumnos que han participado activamente en todas estas sesiones de formación y, además, han elaborado su propio sistema gamificado en el que nos han dado su visión de esta metodología. En todas los encuentros hay que destacar, por supuesto, todos los conocimientos que adquirimos, pero, también el compañerismo, el compartir, el respetar y aprender de otras culturas, las personas que conocemos, los contactos que establecemos y, ¿por qué no? También los amigos que hacemos! Porque una semana compartiendo y conviviendo da para conocernos bastante bien lo que hace que el trabajo en equipo sea maravilloso.

He participado en muchas, muchas reuniones de socios a lo largo de unos cuantos años de mi carrera como docente pero ninguna me ha marcado tanto como esta última en Plzn en la que hemos combinado las tareas propias de los proyectos Erasmus con la cooperación humanitaria. Me explico, en el hotel donde estábamos, el primer día en el desayuno, no pudo pasarnos desapercibido un grupo de niños bastante pequeños, algunos estaban con sus madres. Siendo día lectivo nos extrañó. Por la noche volvimos a verlos y ya en recepción preguntamos y nos informaron de que había 15 niños ucranianos refugiados. En total, 31 personas.

Empezamos comprándoles pinturas y cuadernos para colorear pero, viendo que nosotros solos no dábamos abasto, decidimos pedir ayuda a nuestros compañeros del instituto, familiares y amigos. Así, en un tiempo récord de 5 horas recaudamos 2280€ que nos mandaron en transferencias a través de bizum. Todo esto lo materializamos en juguetes, pinturas, artículos de manualidades, cuadernos, ropa básica, zapatitos, productos de higiene personal y comida. Tanto para los que estaban en nuestro hotel como para un centro de acogida de Cáritas. Quizás hubiera sido más rápido y cómodo para nosotros habérselo dado en dinero pero ese no era nuestro cometido. Nuestros compañeros habían confiado en nosotros para que les llegara la ayuda en primera mano y así lo hicimos.

Los convocamos para que bajaran a recepción el domingo por la mañana, antes de empezar nuestras reuniones, y allí les hicimos entrega de las cosas que habíamos comprado para ellos. Para los niños, ajenos a la situación real que estaban viviendo, parecía que habían llegado los Reyes Magos. ¡Había que ver sus caritas de ilusión al ver tantas cositas que eran para ellos! Las madres, rompieron a llorar de emoción ante ese despliegue de solidaridad. Tuvimos ocasión de comunicarnos con alguno que sí hablaba en inglés y las historias que contaban de cómo consiguieron salir de su país dejando atrás sus casas, familias, trabajos, dinero… ¡¡nos ponían los pelos de punta!! Nos preguntaban si éramos de alguna organización y, como no podía ser de otra manera, les dijimos que solamente somos profesores en un proyecto Erasmus que urgidos por las circunstancias del momento decidimos actuar y todo lo que veían allí era una muestra de la solidaridad de los españoles hacia el pueblo ucraniano que está viviendo unas situaciones tan dramáticas".