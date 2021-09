Denuncian una agresión homófoba en el municipio de Velada en Toledo. Es Pedro Gómez quien lo relata en un hilo de Twitter. Su amigo Miguel Ángel ha sido agredido.

“Pongo fin a uno de los días más tristes que recuerdo. Anoche, mi amigo Miguel Ángel sufrió una agresión homófoba en las fiestas de Velada (Toledo). Él, que es una persona, que vive en libertad y muestra el amor a su pareja, Diego, delante de todo el mundo. Algo que siempre he admirado por ser capaz de hacerlo en un pueblo de 2.000 habitantes. ”. Así comienza el relato de Pedro que explica todo lo sucedido

Pedro asegura que fue una chica y su grupo de amigos:

“Ni siquiera la aceptación que parecía tener en el pueblo le hizo salvarse de la homofobia de una chica y su grupo de amigos a los que pareció incomodar”.

Una chica comenzó a insultar y después Miguel Ángel recibió un puñetazo

“La gente estaba aglomerada en un botellón y estábamos pidiendo el paso para salir. De repente noté que mis amigos no avanzaban. Una chica le dijo a mi amigo que "iba perdiendo aceite". Ella le dijo "no me roces, ah no, ya sé que no te gusta hacerlo porque eres maricón". Mientras, mi amigo intentaba retomar su camino ante la incredulidad de aquel ataque. Al segundo, vimos que estaba en el suelo. Le habían tirado de un puñetazo. Mi amiga que iba justo detrás defendió a Miguel Ángel: "No le llames maricón". Lo que provocó aún más rabia en la chica homofoba, que se abalanzó sobre mi amiga al insulto de "puta".

Algunas de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos salieron en defensa de los agredidos que lograron escapar:

“Con la cantidad de gente que había y gracias a algunas personas que nos defendieron, mis amigos lograron escapar y evitar que la agresión fuera a más. Ante la rapidez de lo ocurrido, llamé a Miguel Ángel y cuando le vi aparecer con la cara hinchada, el ojo cerrado y sangrando...”

A Pedro, este ataque le recordó inevitablemente el que recibió Samuel, el joven que murió en La Coruña por una paliza

“No pude evitar acordarme de Samuel. No pude evitar pensar que podía haber sido yo el primero que hubiera pasado por allí y el que se hubiera llevado los golpes. No pude evitar pensar en lo cerca que está la homofobia de todos nosotros, que nadie está a salvo. Mientras se siga sin educar a estos salvajes. Por supuesto, todo está ya denunciado y solo espero que el peso de la ley caiga sobre esta chica y sus amigos llenos de odio. Basta ya”.