Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer. La pandemia global provocada por el coronavirus ha alterado indiscutiblemente la atención oncológica. En el contexto de la primera ola con los elevados casos de contagio, provocó miedo en algunas personas a asistir al médico y entre marzo y junio el número de primeras consultas decreció en cerca de un 21%. En "Herrera en COPE CLM" hemos hablado con pacientes oncológicos de la Asociación Española contra el Cáncer en Talavera de la Reina que han querido compartir con nosotros sus inquietudes. ESCUCHA AQUÍ EL REPORTAJE

"Tengo miedo y salgo de casa lo imprescindible"

"Llevo tres años en tratamiento, lo llevaba bien hasta ahora porque con la situación que tenemos tengo miedo y salgo lo imprescindible de casa, solo voy a la compra. Me da miedo juntarme con gente y la verdad es que prefiero quedarme en casa".

Desde la Asociación Española contra el cáncer se ha pedido un acuerdo para que pacientes y familiares puedan hacer frente a la enfermedad en igualdad de condiciones. Y es que 1 de cada 5 pacientes no han sido diagnosticados, o se han diagnosticado tarde durante el confinamiento y del 34% de pacientes con depresión y ansiedad durante la primera ola, se ha pasado al 41% en el mes de diciembre.

"LLevo autoconfinada desde el principio, tengo más miedo al coronavirus que al cáncer"

"Soy paciente oncológica. Tuve cáncer de mama en 2015 y metástasis en pleura en 2018, sigo en tratamiento. Vivo la pandemia con muchísima incertidumbre, para mí es como una pesadilla. No sé que complicaciones podría tener el Covid con el cáncer, así que llevo autoconfinada desde que empezó todo y hoy por hoy puedo decir que tengo más miedo al coronavirus que al cáncer. Ojalá podamos vacunarnos pronto para poder vivir con un poco más de tranquilidad".

La pandemia ha agravado una situación de vulnerabilidad previa que ya venían viviendo muchas personas con cáncer y la realidad es que en España no todas las personas tienen las mismas probabilidades de enfrentarse al cáncer, tanto en su prevención, como en acceso a tratamientos o a los resultados de investigación.

"Para el coronavirus se ha encontrado una solución, seguro que también la encontraremos para el cáncer"

"Soy enfermo oncológico. Por suerte he superado la enfermedad por el momento. Esta pandemia, que afortunadamente yo la estoy pasando en el campo, me ha hecho que ver que no sólo el cáncer es malo, hay otras cosas por las que luchar, y sobre todo escuchar a los expertos que si nos dicen que nos quedemos en casa, no es por capricho, es por el bien de todos y por suerte se ha encontrado una solución y con la lucha de todos, seguro que también lo encontraremos para el cáncer".

El 40% de los pacientes se han sentido solos durante la pandemia. Dentro de El X Foro Contra el Cáncer se han abordado distintos retos y desafíos que se deben asumir para afrontar el impacto que la COVID-19 en la población con cáncer.

"He tenido días buenos y malos, pero nunca he dejado de luchar"

"Hola, soy un paciente oncológico y con tratamiento activo desde hace 9 años. He tenido buenos y malos días, pero nunca he dejado de luchar y este año con el coronavirus me encuentro mas sensible pero sigo con fuerzas y animando a todas las personas a seguir adelante. El cáncer está presente, pero cada vez está más cerca la curación".