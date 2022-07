Así fue el rescate de 60 ancianos desalojados de una residencia en Lagartera por un incendio

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE Y TODOS LOS DETALLES)





Eran las tres de la mañana cuando tres invitados de una boda que se estaba celebrando en Salones Antonio en Lagartera vieron un incendio en una parcela junto a la Residencia de Mayores la Zarzuela.

Da la casualidad que uno de los 250 invitados era un guardia civil y la novia había trabajado durante 15 años en este centro sociosanitario. Enseguida se acercaron hasta la Residencia y junto con miembros de la guardia civil de Navalcán y de Oropesa comenzaron a desalojar a casi los 60 residentes que en esos momentos dormían plácidamente.

En Herrera en COPE Toledo hemos hablado con Antonio, el gerente de Salones Antonio "La mitad de los invitados se habían ido ya, pero muchos quedaban en la discoteca, así que sobre todo los jóvenes, junto con los novios se acercaron a echar una mano".

El oficial Jacobo, de la guardia civil de Oropesa asegura que al principio se asustaron mucho porque las llamas eran muy altas "el fuego llegó a los setos que rodean la residencia y en cuestión de minutos empezaron a arder con llamas que llegaban hasta las ventanas del primer piso. Lo primero era sacar a todos los residentes y los jóvenes, con la ayuda de los trabajadores del centro, los fueron cogiendo y dejando en una explanada a las afueras".

Jacobo junto con otro compañero de la guardia civil y tres invitados a la boda resultaron heridos leves "se incendió una pérgola y dos invitados y yo estuvimos apagándola, tragamos mucho humo y uno de ellos intentó cogerla y se quemó las manos". Una vez que terminaron fueron trasladados al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y fueron dados de alta sobre las 10:00 de la mañana.

Los bomberos de Belvís de la Jara y de Talavera de la Reina lograron apagar el fuego y que no se expandiera al edificio.

Los residentes estuvieron tranquilos y fuentes de la dirección de la Residencia la Zarzuela nos aseguran que en ningún momento estuvieron en peligro "En apenas dos horas, sobre las 5 de la madrugada pudimos realojarlos en sus habitaciones".

Sin duda, quien no olvidará nunca su boda es la novia, extrabajadora de la residencia y que según Antonio y Jacobo, no quería abandonar el lugar "Incluso cuando ya se había apagado el fuego, ella no paraba de ayudar y hablar con los residentes, a quien conocía por haber trabajado allí".

No obstante y cuando todo volvió a la calma, los invitados que quedaban volvieron a la boda para seguir celebrando una noche en la que por unos minutos se convirtieron en unos auténticos héroes.





