Sorpresa la que se lleva un ganadero al encontrarse tres crías de lince en su pajar

Menuda sorpresa se ha llevado un ganadero de la localidad toledana de Menasalbas, cuando al ir a coger unas pacas de paja, como todos los días para echar de comer a sus animales, se ha encontrado con que entre unas pacas estaban ocultas tres crías de lince ibérico. El ganadero inmediatamente se ha puesto en contacto con el SEPRONA al ser un animal protegido. Marina García es la alcaldesa de Menasalbas y ha dicho en COPE lo bonito y lo delicado que es este tema: "Las campañas que están haciendo aquí para los linces están siendo fructíferas, y eso es bueno. Este ganadero con mucha ilusión avisó a las autoridades, pero ahora hay que mantener el anonimato y el secretismo para qué..." deja a entender la alcaldesa, haciendo referencia a cazadores furtivos o que alguien pueda llevárselos.

Las crías estaban allí solas, los expertos creen que la madre estaría cazando para alimentarlas, por eso ahora se está llevando a cabo una investigación para ver que la madre vuelve a darles de comer: "Ahora no se les puede tocar. Son más o menos como las camadas de los gatos. Si tocas a los animales, pues solamente con el mismo olor que las manos de una persona les transfieren, puede ser que o bien les abandonan o se los llevan, los cambian de lugar por seguridad. Entonces, bueno, pues el SEPRONA le dijo al ganadero que él siguiera haciendo sus trabajos habituales de la manera más cotidiana y la manera más normalizada posible y, bueno, pues intentaría no molestarles para que se siga haciendo con normalidad. Porque lo cierto es que no estaban recién paridos, tenían ya días. Si todo transcurre como se cree, ellos se van a seguir estando ahí y ya está".- Dice la alcaldesa.

Con esta investigación, el ganadero puede hacer todo con normalidad, excepto entrar en el pajar, ¿Por cuánto tiempo?Marina responde: "Pues no lo sabemos y eso entra dentro de cómo se transcurran las circunstancias. A lo mejor la madre se siente un poco violenta o los quiere sacar a los cachorros antes de tiempo. Es una cosa que todo va en función también de cómo sea la hembra, la madre. Entonces, él va a seguir trabajando, va a seguir entrando y saliendo a su explotación y poco más, a ver si ellos cómo están adaptados. Y están tranquilos, y están bajo cubierto, y bajo techo, y pueden aguantar, y evitemos el que vaya mucha gente, que es de lo que se trata. Es una historia muy bonita, es una historia muy enternecedora, pero se trata de mantener un poco el secretismo para que la gente no busque dándose un paseo, pues ver a ver si los ven. Que es de lo que se trata, de molestarle lo menos posible".

El lince es un animal en peligro de extinción y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está trabajando mucho para conseguir que este mamífero salga de ese riesgo. Por eso hay que seguir un protocolo, respetar el animal y abandonar la curiosidad para otras ocasiones