El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, se propone gobernar con “la mayoría absoluta de la sociedad”

Las primeras palabras del presidente del Ejecutivo regional han sido de reconocimiento al equipo de Gobierno de la última legislatura, a quienes ha agradecido su trabajo, esfuerzo y tesón en “estos años muy duros”.



“Con este Gobierno me hago responsable de todo lo que pase en la región, de lo que es competencia de la Comunidad, pero también de lo que es competencia de otras administraciones, pero que nos preocupan a nosotros”, ha puntualizado.



Toledo, 11 de julio de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha asegurado esta mañana que, una vez conseguida la mayoría absoluta en el número de escaños de las Cortes de Castilla–La Mancha, quiere gobernar de la mano de “la mayoría absoluta de la sociedad”. El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones una vez que los miembros del nuevo equipo de Gobierno han jurado, o prometido, sus cargos en el marco de un acto institucional organizado en el patio central del Palacio de Fuensalida, en Toledo.



Las primeras palabras de García–Page han sido de reconocimiento y agradecimiento para el anterior equipo con el que trabajó en la X Legislatura a quienes ha agradecido su trabajo en unas condiciones muy adversas debido a la pandemia y la guerra en Ucrania. Asimismo, se ha mostrado convencido de “todas las piezas han encajado en el puzle que hemos compuesto. Con sus aportaciones y también con sus dificultades. Y estoy muy contento porque el trabajo del Gobierno ha sido enormemente provechoso para esta tierra. Ha dado lo que podía dar, y mucho más, por esta comunidad autónoma”.



Tras recordar que hoy se cumplen 13 años desde que la Selección Española se declarara campeona del Mundial de Fútbol 2010, ha señalado, que precisamente elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, “han resultado ser un enorme aval a la gestión de estos últimos cuatro años. No se puede decir de otra manera, cuando hablamos de un porcentaje muy alto, de los más altos de España, el segundo más alto de la Comunidad Autónoma en condiciones verdaderamente hostiles, por no decir casi imposibles”.



El jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que “siempre hay que aspirar a ganar las elecciones, y no a sumar como se pueda” y que “sumar a base de retales es restar”. Además, ha señalado que, si bien es cierto que se abre un tiempo nuevo, “en lo sustancial va a ser de continuidad, sin duda de ningún tipo, porque continúa el presidente”.



En alusión a los nuevos miembros del Consejo de Gobierno que hoy ha celebrado su primera reunión, ha dicho que “son personas todas de una enorme valía” y les ha pedido que no trabajen para ellos mismos, ni para el presidente, que deben hacerlo por y para la gente. “Acabáis de firmar un juramento, habéis comprometido un juramento de lealtad a la Constitución, al Estatuto y al Rey”, ha señalado.



Por el interés general



Para Emiliano García–Page ese compromiso debe llevar a los miembros del Consejo de Gobierno a estar “al margen del partido, de intereses espurios y con capacidad de raciocinio sobre los intereses particulares”. En este sentido, ha significado la necesidad de pensar en el interés general porque “la gente nos coloca aquí para gobernar, para tomar decisiones. Y evidentemente sabemos de esto, sabemos cuáles son las reglas del juego. Y encontrar la oportunidad para una decisión a veces es lo más difícil de la tarea de gobernar”.



“Un Gobierno no es la suma de individualidades, es un equipo”, ha dicho García–Page convencido de que la gente no entiende cuando hay contradicciones entre unos consejeros y otros. “No entienden cuando el presidente va en una dirección y algún miembro del Gobierno, o dos o tres o los que sean, van en otra”, ha argumentado, expresando su deseo de trabajar en equipo porque “cuando prometemos guardar las deliberaciones del Consejo de Gobierno se está diciendo algo más que lo que marca la Ley Electoral y la Ley general. Se está diciendo que lo que hacemos es una piña”.



Honestidad y esfuerzo



El mandatario castellanomanchego ha pedido al nuevo equipo que cumplan dos máximas “que aquí son ley: honestidad y esfuerzo” y ha puntualizado que “no se consigue nada si no es trabajando”. Así mismo, ha explicado que el mapa político ha cambiado y que cada día es más importante la capacidad de coordinación. Con ese afán, el de la coordinación, ha justificado la elección de contar con dos vicepresidencias para estos próximo cuatro años.



“Con este Gobierno me hago responsable de todo lo que pasa en la región. De lo que es competencia de la Comunidad Autónoma y también de lo que es competencia de otras administraciones, pero que nos preocupan, y eso exige un nivel inmenso de coordinación”, ha explicado, reconociendo que es necesario que en “la Presidencia tengamos muy claro qué hay que hacer en cada caso y con cada tema, dependa o no de esta comunidad autónoma”.



Las consejerías de Igualdad y Portavoz son también una prioridad para el presidente García–Page que ha depositado en la comunicación de la gestión del Gobierno un destacado altavoz y la igualdad “una prioridad absoluta”.



Del mismo modo, se ha referido a las consejerías de Desarrollo Sostenible y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que “tienen mucho que coordinar y colaborar con sostenibilidad, porque la mitad de nuestra comunidad autónoma tiene base forestal”, ha manifestado, convencido de que “además tienen que ser la base de un nuevo sector económico que está empezando a pujar y a generar mucho empleo, que es precisamente el de la industria de la sostenibilidad. De esa manera redondearemos el objetivo de fondo”.



Tras reconocer la importancia, y el peso específico de la riqueza del sector agroalimentario en la región, se ha referido en concreto a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo al argumentar que “el crecimiento económico que es crecimiento empresarial no es un crecimiento ajeno, no se trata de que crezcan las atribuciones del Gobierno, se trata de que crezca la empresa, de que cada vez haya más, de que se pueda ganar más dinero y este Gobierno está para que esa riqueza que se genere, se comparta”, ha referido.



Sanidad, educación y prestaciones sociales



Los servicios de sanidad, educación y prestaciones sociales son un objetivo central del presidente de Castilla–La Mancha que ha garantizado están más que garantizados y “bien amarrados incluso a expensas de ese principio nebulosa que viene para el 2024 con la Unión Europea que ya avisan y avisan los alemanes de que puede haber ajustes”. También ha significado la importancia que juega la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Trasformación Digital en la buena gestión del Gobierno.



“Este es un Gobierno que paga más rápido que la mayoría, que en estos momentos está afrontando sus compromisos, que los tiene que hacer todavía más si se pone más estrecha la situación en materia de déficit o en materia de deuda, pero que no va a sacrificar a las personas, que no va a sacrificar su alma social por ningún tipo de inventiva europea”, ha garantizado García–Page, que también se ha referido a otras áreas como la de Fomento, de la que ha destacado la importancia que desempeña la planificación urbanística o la vivienda, que son “objetivos de máxima prioridad”.



El presidente de Castilla–La Mancha ha señalado por último que será duro con quien “sea sectario con esta comunidad” y ha puesto a disposición de toda la sociedad a los “hombres y mujeres que hoy han tomado posesión”.









