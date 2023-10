El Gobierno regional solicitará al Estado la cesión de la antigua sede de los sindicatos para seguir dinamizando el “corazón de Cuenca”

El presidente regional, Emiliano García–Page, ha indicado que la Junta “conmemorará el vigésimo quinto aniversario del Museo de las Ciencias con unas obras de acondicionamiento que servirán para darle un nuevo impulso”



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado hoy que el Gobierno regional va a solicitar al Estado la cesión de la antigua sede de los sindicatos, en la calle Cardenal Gil de Albornoz, para “darle un uso en este segundo ventrículo del corazón de Cuenca que es el centro”.

Así lo ha indicado en la inauguración de las obras de rehabilitación del antiguo Hotel Iberia, que a partir de ahora acogerá la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en la provincia, además de ser un edificio “abierto a la ciudadanía”, con sala de exposiciones, espacios para reuniones y presentaciones, etc., a disposición de todos los colectivos.

El jefe del Ejecutivo Autonómico ha aseverado que el nuevo Iberia “simboliza la intención que tiene la Comunidad Autónoma de llevar a cabo proyectos muy importantes en la ciudad de Cuenca, durante una legislatura que va a ser aún mejor que la anterior”.

Entre ellos, García–Page ha destacado las obras de acondicionamiento que se van llevar a cabo en el Museo de las Ciencias de Castilla–La Mancha, y que ya están en proceso, para “darle un nuevo impulso y un nuevo enfoque a un espacio que es emblema de la Red de Museos de la región y que en 2024 celebrará un vigésimo quinto aniversario”.

El presidente regional también espera definir pronto, junto al Ayuntamiento de la capital, el proyecto del futuro Centro de Convenciones de Cuenca. No obstante, ha avanzado que, antes de final de año, cerrará con la Universidad de Castilla–La Mancha un acuerdo para implementar los espacios disponibles para el turismo de congresos en la ciudad de Cuenca, ante el fuerte empuje que está experimentando.

Atracción de empresas

No obstante, el foco estará, como ha indicado el presidente regional, “en la atracción de nuevas empresas”, avanzando que entre los meses de octubre y noviembre “vamos a conocer importantes inversiones empresariales, que van a generar una nueva realidad socioeconómica en la ciudad”.

En este punto, ha indicado que antes de que finalice el año se aprobará el Plan de Singular Interés del proyecto de ecoparque turístico de Toro Verde, por lo que en el plazo máximo de un año se espera contar con todas las autorizaciones para empezar con su desarrollo.

“Inversiones que se complementan con otros proyectos públicos que la Administración regional impulsa en materia sanitaria, educativa o social, y que al fin y al cabo no dejan de ser también generadores de trabajo y de riqueza”, ha afirmado el presidente, que ha puesto como ejemplo el nuevo centro de atención a personas con discapacidad, que se construirá en una parcela cedida por la Diputación Provincial; y el hospital universitario, cuyas obras están ya ejecutadas al 99 por ciento y próximamente se inaugurará también el vial de conexión.

Nuevo Hospital que, para García–Page, “va a ser un tirante que va a desarrollar la ciudad en una dirección”, junto al proyecto de desarrollo de los terrenos de Renfe, que espera que la Administración de Justicia “desbloquee cuanto antes pues va a permitir recuperar ese espacio para la convivencia de todos los conquenses”.











