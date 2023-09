El Gobierno regional impulsa la creación de 37 cooperativas de economía social en Ciudad Real con ayudas que superan los 380.000 euros

Los delegados provinciales de Economía, Empresas y Empleo y de Igualdad, Agustín Espinosa y Manuela Nieto–Márquez, respectivamente, han asistido a la inauguración de la sede de ‘Mundo Cuidados’ formada por doce cooperativistas, todas mujeres, dedicada al cuidado y atención de los mayores.

Ciudad Real, 28 de septiembre de 2023.– Los delegados provinciales de Economía, Empresas y Empleo y de Igualdad, Agustín Espinosa y Manuela Nieto– Márquez, respectivamente, han asistido esta tarde a la inauguración de la sede en Ciudad Real de la Cooperativa de economía social ‘Mundo Cuidados’ formada por doce cooperativistas, todas mujeres, dedicada al cuidado y atención de los mayores.



Espinosa ha mostrado el “apoyo” del Gobierno de Castilla–La Mancha a este tipo de iniciativas que trabaja “en un ámbito tan complicado y fundamental como es el de humanizar la atención a las personas” siendo un ejemplo de que en la creación de estas cooperativas interviene no solo las socias que la componen si no de otras instituciones y entidades “que permiten, no solamente sacar adelante un proyecto empresarial sino que permite, además, un progreso y una integración social de personas que, por diversas circunstancias, necesitan un empleo”.



Por ello, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que el Gobierno de Emiliano García–Page” pone mucho ahínco en ayudar a este tipo de empresas de trabajo asociado y de economía social avanzando que en la provincia de Ciudad Real, que ha sido una provincia “muy dinámica” en el último año, ha impulsado la creación de 37 proyectos cooperativos y que ha supuesto una inversión directa por parte del Ejecutivo regional de más de 380.000 euros.



Por último, ha remarcado que desde el Gobierno de Castilla–La Mancha “seguiremos apoyando estas iniciativas empresariales “ante la necesidad de cubrir una demanda de la ciudadanía”.







