El Gobierno de García-Page y la AECC fomentan entre el alumnado la actividad física y la alimentación saludable para mejorar su salud de forma integral

Ciudad Real, 10 de octubre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha y la Asociación Española Contra el Cáncer (AEEC) de Ciudad Real han presentado este martes la IV edición de la campaña ‘En marcha hacia un futuro saludable’, en la que se incluyen un conjunto de actividades que ponen el acento en la prevención y que “trascienden el ámbito escolar al buscar la colaboración de las familias”.



El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Jose Caro, y el presidente de la AECC, Marciano Sánchez, han explicado que en lo que respecta a la alimentación, el objetivo es “incrementar el consumo de alimentos saludables y la toma de conciencia de la importancia de reducir el consumo de alimentos y bebidas no saludables, mientras que en la relación a la actividad física la finalidad es aumentar el nivel de actividad diaria en el alumnado y combatir el sedentarismo”.



Jose Caro ha destacado que “este proyecto está en línea con uno los principios que el Gobierno de Castilla–La Mancha propugna en el currículo y en todas las actividades complementarias del sistema educativo en la región, como es “el fomento de los hábitos de vida saludables” al tiempo que ha resaltado las campañas impulsadas por el Gobierno de Castilla–La Mancha, como los Desayunos Saludables y el trabajo que en las aulas viene desarrollando el profesorado, para el que ha tenido palabras de agradecimiento por su implicación.



Por su parte, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ciudad Real, Marciano Sánchez, tras agradecer al Gobierno de Castilla–La Mancha porque “siempre está con nosotros en las iniciativas que impulsamos para nuestros jóvenes” ha señalado que estos proyectos persiguen “dar futuro a nuestros jóvenes y salud a nuestros menores y con ellas lograr en un horizonte marcado en el 2035 que tengamos una juventud que no haya conocido el tabaco si es posible, con una alimentación saludable y, por supuesto, y con una educación física saludable”.



Proyectos asociados a la alimentación

La técnico en prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ciudad Real, Carolina Castillejo, ha explicado que los proyectos asociados a la alimentación y dirigidos para primaria son el programa ’The Snack Lab’, que busca implantar un desayuno saludable en los centros escolares si aún no lo tienen, además de ayudar a aquellos centros que ya lo están implantando con información, recursos y juegos para trabajar con el alumnado con el objetivo de enseñar al alumnado a identificar un snack o tentempié saludable y a diferenciarlo de uno que no lo es, para fomentar el consumo de almuerzos saludables en el centro educativo.



Además, este año se realizará la IV Edición del Concurso Provincial ‘The Funny Food Project’, tras el éxito obtenido en las anteriores, de lo que dan cuenta las más de 3.000 recetas entre sus tres primeras ediciones.



Este año, para motivar aún más al profesorado y adaptarnos a la evolución de este concurso, en los centros existirán dos modalidades: la grupal, en la que se da la opción al centro de elaborar su propio recetario, trabajarlo con el tutor o un profesor determinado y concursar como clase; y la modalidad individual, que como en años anteriores, los profesores y tutores pueden dinamizar el concurso con el alumnado del centro y fomentar que realicen recetas con sus padres y/o familiares y que concursen a nivel individual.



Proyectos asociados a la actividad física

Uno de los proyectos asociados a la actividad física se ha denominado ’Pausas Saludables’, que persigue aumentar la actividad física de los más pequeños sustituyendo aquellos espacios entre clase y clase en los que se quedan en la misma aula por actividad física. Se llevará a cabo un concurso provincial al finalizar el curso escolar y se creará una plataforma digital donde subir los videos que participen para que sean votados por un jurado popular.



‘Circuito vertical’ es otro proyecto que puede realizarse por alumnado de primaria y/o secundaria. La idea es proponer retos basados en alcanzar la "cima" de monumentos emblemáticos.



De igual modo continuará el proyecto de ‘Cantina saludable’, un proyecto del que actualmente se está realizando un piloto en cuatro centros de la provincia: IES Francisco García Pavón (Tomelloso), IES Vicente Cano (Argamasilla de Alba), IES Comendador Juan de Távora (Puertollano) e IES Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad Real). El objetivo de este proyecto es fomentar la venta de productos saludables en las cafeterías o cantinas de estos centros.



A lo largo del pasado curso llegaron a participar en estas iniciativas 72 centros escolares de la provincia de Ciudad Real y cerca de 18.000 alumnos.







