El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha dispuesto 15 millones de euros para paliar las consecuencias urgentes de la DANA

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha explicado que estas primeras inversiones se han destinado al despliegue de efectivos del Plan INFOCAM, que han llevado a cabo las labores de rescate y achique de agua; al arreglo de carreteras, centros de salud y colegios; a las ayudas sociales y de emergencia; así como al abastecimiento de agua y reparación de la tubería de Picadas.

Padilla también ha anunciado un incremento en el presupuesto para seguros agrarios y ha asegurado que el Gobierno autonómico “seguirá apoyando a los agricultores y ganaderos, sobre todo, a la hora de mitigar los efectos del cambio climático”.

Toledo, 13 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se ha comprometido “económica y humanamente” en hacer frente a los efectos acuciantes del paso de la DANA y ha dispuesto hasta el momento un presupuesto cercano a los 15 millones de euros.



La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha explicado, en rueda de prensa, que se trata de una cantidad inicial que se incrementará con la evaluación definitiva de los daños causados, después de que el primer domingo de septiembre una DANA afectase a 297 municipios de la región, dejando 18 incidencias graves. Del mismo modo, dicha cifra de 15 millones de euros es independiente a las indemnizaciones y ayudas que se puedan aprobar tras la solicitud realizada por el Ejecutivo regional para la declaración de zona catastrófica.



Durante su intervención, Padilla ha asegurado que “el Gobierno regional se ha volcado económicamente y humanamente” en las actuaciones de carácter urgente que se han realizado desde hace ya más de una semana.



Plan INFOCAM



En primer lugar, la consejera ha querido poner en valor el trabajo “extraordinario” de los bomberos y personal técnico del Plan INFOCAM, que han colaborado en las tareas de rescate y achique de agua; así como el de todos los cuerpos que han intervenido de una “manera coordinada”. “Se trata de unos dispositivos que han funcionado muy bien y cuyo trabajo continúa”, ha explicado la consejera Portavoz.



Además, ha reconocido la solidaridad de los vecinos y vecinas, cuyos bienes no se habían visto perjudicados y que, sin embargo, se han esforzado en ayudar a los damnificados, demostrando estar “muy a la altura de las circunstancias”.



Arreglo de carreteras, centros de salud y educativos



En cuanto al arreglo de carreteras, Esther Padilla ha subrayado que se ha trabajado de manera “muy intensa”, para reestablecer la circulación lo antes posible.



En relación a los colegios, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la Consejería de Educación ha brindado todos los medios necesarios para que los centros pudiesen abrir con la mayor celeridad posible y, en su intervención, ha querido destacar el trabajo en materia de limpieza de en torno a 80 personas del ámbito educativo.



Sin embargo, ha apuntado que muchos desperfectos no podrán evaluarse hasta que no finalicen dichas tareas. “Prevemos que pueda haber daños en calderas, instalaciones eléctricas y carpinterías, que también tendremos que solventar”, ha concretado.



Sobre los centros de salud, Padilla ha asegurado que, aunque se hayan visto menos afectados que los educativos –salvo algunas excepciones como el de Yunclillos– “se ha trabajado de una manera intensa para recuperar la atención normal a los pacientes”.



Ayudas de emergencia



En el ámbito social, la consejera ha explicado que, si bien no ha habido daños propios en los centros de la Consejería, sí se han tenido que remediar de manera coordinada con los ayuntamientos y delegaciones las carencias esenciales de los ciudadanos y ciudadanas más afectados, por lo que ha dado a conocer que “disponemos de una partida de emergencia que podrá ser utilizada de manera extraordinaria para cubrir estas necesidades básicas”.



Además, la consejera Portavoz ha añadido que el Gobierno regional ha puesto a disposición de los ayuntamientos y de los centros residenciales de los municipios afectados un total de 25 plazas públicas.



Suministro de agua y arreglo de Picadas



Por otro lado, las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua resultaron de las más damnificadas tras las inundaciones, produciéndose un daño muy grave en la conducción que comienza en el embalse de Picadas y llega hasta a Valmojado, sobre todo tras el hundimiento del puente en Alea del Fresno (Madrid). A este respecto, la portavoz del Gobierno de García–Page ha anunciado “buenas noticias” al respecto al afirmar que “gracias a las pruebas que se están realizando, creemos que se podrá retomar el suministro de agua entre hoy y mañana en algunas zonas; el resto lo recuperarán a lo largo de la semana”.



Padilla ha subrayado que parte del presupuesto se dedicará a estabilizar la infraestructura y sustituir el viaducto, si bien todavía las tareas se encuentran en la primera fase, dedicada exclusivamente a reestablecer el suministro. También se ha referido a las labores relacionadas con la depuración del agua para asegurar que “nos hemos encontrado con estaciones muy afectadas”.



Seguros agrarios



La portavoz del Ejecutivo regional también ha querido mencionar los esfuerzos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en valorar los daños ocasionados en el campo, que han afectado en torno a 20.0000 hectáreas así como ha puesto en valor el apoyo a sus trabajadores. En este sentido, ha anunciado que, respondiendo al compromiso de paliar los efectos del cambio climático, se va a volver a ampliar la aportación a la hora de bonificar la contratación de seguros agrarios para la próxima campaña. En este sentido, ha sentenciado que si en 2015 el presupuesto destinado a esta materia era inferior a cuatro millones de euros, ha ido subiendo progresivamente hasta alcanzar los 8,5 millones el año pasado.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando