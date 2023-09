El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba 17,4 millones de euros para cualificar a 1.133 personas desempleadas a través de programas duales

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la publicación hoy en el Tablón de Anuncios de la Junta de Comunidades de la resolución provisional de las cuatro líneas de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral en la región: Dual Verde, Escuelas Profesionales, Nuevas Oportunidades y el CREA.



Patricia Franco ha subrayado la apuesta del Ejecutivo autonómico por la FP en el Ámbito Laboral como herramienta para la mejora de la empleabilidad de las personas y para atender las necesidades de mano de obra de las empresas, destacando la formación con compromiso de contratación que inician 42 personas para Accelera by Cummins, en Guadalajara.

Guadalajara, 20 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha aprobado, en su resolución provisional, 17,4 millones de euros para formar y cualificar profesionalmente a 1.133 personas desempleadas en la región, a través de las cuatro líneas de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha indicado que la resolución provisional de estos programas se ha publicado hoy en el Tablón de Anuncios de la Junta, subrayando la apuesta del Ejecutivo autonómico por la FP en el Ámbito Laboral como herramienta tanto para la mejora de la cualificación profesional y la empleabilidad de las personas, como para garantizar la cobertura de perfiles que se adapten a las necesidades de mano de obra de las empresas en la región.



Un ejemplo de ello es, precisamente, la jornada formativa que la consejera ha inaugurado hoy en el Centro de Referencia Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara, y que se desarrolla bajo la modalidad con compromiso de contratación para formar perfiles cualificados para Accelera by Cummins, que inaugurará a comienzos del próximo año la mayor planta de producción de electrolizadores de Europa en la ciudad de Guadalajara.



Esta formación, ha detallado Patricia Franco, “va a permitir formar a 42 personas en dos módulos relacionados con la instalación de tuberías y accesorios para el montaje de electrolizadores y soldadura de acero inoxidable mediante tig manual y orbital”, dos cualificaciones específicas y necesarias para el proyecto de la empresa de capital internacional, que se llevan a cabo con un compromiso de contratación del 60 por ciento de las personas participantes en un proyecto que supone una inversión de 80 millones de euros y que va a generar más de 200 empleos. “Hoy estáis aquí al menos los primeros 25 trabajadores de Accelera by Cummins en Guadalajara”, ha indicado.



Durante la apertura, la consejera ha agradecido al director de la planta de Accelera by Cummins en Guadalajara, David Heredero, su compromiso con la región y su apuesta por las políticas de formación para cubrir las necesidades de mano de obra especializada que tiene la planta, que arrancará sus operaciones en enero del próximo año, y ha animado a los alumnos y alumnas que comienzan la formación a aprovechar la oportunidad de trabajar en una de las grandes empresas internacionales en nuestra región, en un sector en el que Castilla–La Mancha “está tomando un fuerte posicionamiento como referente en una energía de futuro, como es el hidrógeno verde”.



En este sentido, ha recordado los primeros pasos que el Ejecutivo autonómico dio con la compañía hace ahora dos años y medio, y que Accelera by Cummins es uno de los 221 proyectos de inversión internacional captados desde el año 2015.



La consejera ha remarcado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la Formación Profesional en el Ámbito Laboral en nuestra región y ha anunciado, en este sentido, la publicación hoy en el Tablón de Anuncios de la Junta, de la resolución provisional de las cuatro líneas de los programas duales de FP en el Ámbito Laboral: Dual Verde, Escuelas Profesionales, Nuevas Oportunidades y CREA.



“Esta resolución provisional comprende más de 17,4 millones de euros para dar cobertura a 91 acciones formativas, que van a formar y cualificar a 1.133 personas desempleadas en nuestra región para contribuir a mejorar su empleabilidad”, ha avanzado Patricia Franco, que ha detallado que, en la provincia de Guadalajara, la resolución comprende más de 1 millón de euros de inversión para 5 programas formativos, que van a dar cobertura y formación a 74 personas desempleadas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando