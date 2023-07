García-Page dice que “se equivoca” el que piense que el problema del agua se arregla “quitándosela a quien no la tiene”

“La defensa de esta tierra no es una fórmula protocolaria” ha manifestado el jefe del Ejecutivo regional que ha pedido “que nos dejen crecer y emprender con nuestros recursos”. En este mismo sentido ha reivindicado que “ante los intereses de Castilla–La Mancha no podemos estar parados, ni pasivos, ni neutrales”.

Cuenca, 12 de julio de 2023.– “Cualquiera que esté pensando que puede volverse atrás en el Plan Hidrológico o en los planes aprobados, después de debates de años en los que hemos conseguido logros importantes; el que piense que se puede arreglar el problema del agua quitándosela –la poca que hay– a quienes ya casi no la tienen, se equivoca”. Así se ha pronunciado esta mañana el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, alusión a las palabras de Esteban González Pons hoy en Valencia.



El jefe del Ejecutivo regional, que hacía estas declaraciones en Cuenca, en el Museo Paleontológico de Castilla–La Mancha (MUPA), en el marco de la toma de posesión de la nueva delegada de la Junta en la provincia, María Ángeles López, ha alegado que los miembros del Gobierno regional “no podemos estar parados, ni pasivos, ni neutrales ante los intereses de Castilla–La Mancha”.



García–Page, que ha estado acompañado en el MUPA por los dos vicepresidentes de la Junta, José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero y por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha reivindicado que el asunto del agua “no se arregla a bastonazo limpio entre unas regiones y otras, sobre todo cuando está muy claro el camino”.



En este mismo sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que el Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha es una Ley Orgánica española que “no solo la aprueba la Comunidad Autónoma, no solo es nuestro documento base es una Ley Orgánica del Estado. Incumplir lo que dice el Estatuto de Autonomía –aunque sea desde Valencia, Murcia o Galicia– es un incumplimiento de una ley del Estado y defendible ante los tribunales de justicia, como hemos hecho con multitud de recursos, por ejemplo, con los trasvases”.



Tras reconocer y aplaudir la capacidad de trabajo, la entrega y el afán de la nueva delegada de la Junta, María Ángeles López, el presidente de Castilla–La Mancha ha asegurado que en Cuenca “van a pasar cosas muy buenas”. Así, se ha referido a proyectos como el parque Toro Verde, la multinacional japonesa o el futuro hospital, que “va a ser ejemplar”.



“Cuenca es una provincia muy rica con una identidad incluyente”, ha opinado García–Page para quien los ayuntamientos “son prioritarios”. Asimismo, ha explicado que “la defensa de esta tierra no es una fórmula protocolaria” y ha pedido “que nos dejen crecer y emprender con nuestros recursos” bajo las premisas de “nuestra biblia civil que la componen la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía”.



El presidente de Castilla–La Mancha ha enviado un mensaje de ánimo para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.







