Éxito total en las fiestas de Pepino en honor a las fiestas patronales de San Blas

Las cañas más solidarias, por segundo año consecutivo, dentro del programa de actos que el Ayuntamiento de Pepino ha preparado en honor al patrón, San Blas, ha sido todo un éxito. En este segundo año, la causa solidaria ha sido la lucha contra el alzheimer, custiodiada por AFATA e impulsada por la Asociación de Amas de Casa“Miraflores", de la localidad.

Una cita a la que no han querido faltar los vecinos de la localidad, que han contado con la participación del grupo Play 80 y que han conseguido una cantidad económica satisfactoria. Además, este año, como complemento a esta actividad solidaria, la Hermandad de Dondantes de Sangre de Talavera y su Comarca, también ha llevado a cabo una determinación de hemoglobina digital a quienes lo desearon.

El alcalde de Pepino, Cito Gil Resino, así de satisfecho se ha mostrado con el resultado de estas cañas solidarias: “Como Ayuntamiento queremos reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra el alzheimer, y no podíamos hacer otra cosa que apoyar y colaborar en todo lo posible para que el resultado haya sido tan positivo. Gracias a la Asociación Miraflores de Pepino, a los pepineros, a quienes se han acercado desde Talavera y la comarca, y no me quiero olvidar de todas las empresas que han colaborado. Es un reflejo de la gran respuesta y participación que hemos tenido un año más en todos los actos de San Blas, que han sido un éxito de participación y asistencia, gracias también al trabajo de los Mayordomos”.

Balance

No solo ha sido un éxito las cañas solidarias, también lo han sido los actos religiosos, musicales, gastronómicos y de diferente índole festiva organizados por la corporación para honrar al patrón.

El centro Social Polivalente de Pepino ha sido epicentro de gran parte de las actividades organizadas, también la parroquia de la Inmaculada Concepción, la plaza principal y las calles del pueblo, que abarrotadas de vecinos y visitantes, se ha honrado a San Blas como cada año, con la quema de chorizo y la participación activa en el resto de actos.

El Ayuntamiento destaca, un año más, la labor y el trabajo de los Mayordomos encargados este 2024, de conseguir que San Blas brille con el esplendor que se le otorga cada año. Antonio Villarroel, Mario Rodrigo, Alicia Gil,Laura Barrientos y el pequeño Carlos Rodrigo como “San Blasillo”, arropados por un gran número de amigos y pepineros, han puesto el trabajo y la ilusión por bandera, para que una de las tradiciones más arraigadas de Pepino, brillen y vivan más que nunca.

