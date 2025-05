Yu-Gi-Oh!: El hobby que se convierte en pasión y en competición

Ciudad Real - Publicado el 21 may 2025, 19:29 - Actualizado 21 may 2025, 19:29

Cuando hablamos de cartas, seguro que piensas en la mítica baraja española, con sus copas, sus bastos, sus espadas y sus oros, además de sus diferentes figuras, o puede que pienses en la tradicional baraja inglesa repleta de picas, de tréboles, de corazones y de diamantes. Pero hay cartas de muchos tipos, inspiradas en diversos mundos, como por ejemplo en el del anime.

Este es el caso de Yu-Gi-Oh!, un juego de cartas coleccionables que ha trascendido generaciones, basado en la mítica serie de televisión, del que se va a celebrar el Campeonato de España este fin de semana en Talavera Ferial, organizado por la empresa japonesa Kanomi, una de las mayores empresas de ocio y de videojuegos del mundo.

Serie de anime de Yu Gi-Oh! en la que se basa este campeonato

El toque manchego de este hobby

A la organización de este campeonato ayudará Invasión Talavera, y en COPE hemos hablado con uno de los responsables, con Carlos Martín, para quien las cartas de Yu-Gi-Oh! son más que un juego, en el que se sumergió con tan solo 8 años, fascinado por los diseños de las cartas y la narrativa que acompaña cada jugada. “Un amigo me mostró las cartas y me atrapó todo: los monstruos, las estrategias, el arte… Me pareció increíble”, ha recordado.

Lejos de ser solo una afición pasajera, Yu-Gi-Oh! se convirtió en una fuente de aprendizaje y desarrollo personal. Carlos ha contado cómo el juego le ha enseñado valores como la paciencia, la lógica y la perseverancia. Además, también le ha servido como puerta de entrada a otros intereses, como el diseño gráfico y la programación, y él mismo ha creado sus propias cartas y hasta intentó hacer un simulador.

Tienda de Invasión Talavera

Pero más allá del tablero de juego, Carlos ha querido destacar el poder de la comunidad. En torneos y foros en línea, ha encontrado amigos, mentores y experiencias que han marcado su vida. “Lo más valioso ha sido conocer personas con la misma pasión, compartir estrategias, y crecer juntos”, ha señalado.

Respecto al impacto del juego en la juventud, Carlos no duda en subrayar su potencial educativo, pues “fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la socialización”, aunque hay que tener un equilibrio con los estudios y otras actividades, pero bien guiado, es una herramienta muy positiva.

¿Cómo empezar en este mundillo?

Para quienes desean iniciarse en el mundo de Yu-Gi-Oh!, su consejo es claro: “Que se animen sin miedo. Hay muchas guías, vídeos, y sobre todo, una comunidad dispuesta a ayudar. Al principio parece complicado, pero luego se vuelve muy divertido y enriquecedor”.

La historia de Carlos es un recordatorio de cómo los juegos pueden ser mucho más que entretenimiento. Pueden ser vehículos de crecimiento personal, puertas a nuevas oportunidades, y, como en su caso, verdaderas pasiones que inspiran.