El reto de la lesión medular no traumática protagonista de la revista Infomédula del Hospital Nacional de Parapléjicos

Según los datos del último balance anual de ingresos en el hospital toledano, en 2021 se atendieron un total de 258 pacientes nuevos con lesión medular aguda. De ellos, los ingresos por traumatismos representaron el 47 por ciento, mientras que las lesiones no traumáticas, es decir, enfermedades neurológicas con afectación de la médula espinal, han supuesto el 53 por ciento.

Toledo, 14 de agosto de 2022.– La revista Infomédula, publicación del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del SESCAM, dedica su última edición a la lesión medular no traumática, que ya supone el 53 por ciento de los ingresos en el centro toledano al descender el número de hospitalizaciones por lesiones medulares originadas por un traumatismo o accidente.



Según los datos del último balance anual de ingresos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en 2021 se atendieron un total de 258 pacientes nuevos con lesión medular aguda. De ellos, los ingresos por traumatismos representaron el 47 por ciento, mientras que las lesiones no traumáticas, es decir, enfermedades neurológicas con afectación de la médula espinal, han supuesto el 53 por ciento.



Tal y como apunta el tema principal de la revista Infomédula, los orígenes de las lesiones medulares no traumáticas (LMNT) provienen fundamentalmente de enfermedades degenerativas, inflamatorias, infecciosas, vasculares y tumorales, pero también hay causas congénitas y complicaciones quirúrgicas.



Cada año puede variar ligeramente la posición de cada una de las causas, concretamente las enfermedades que han provocado lesión medular este último año han sido en primer lugar de origen degenerativas, 12,2 por ciento; seguidas de las tumorales, 11,6 por ciento; vasculares, 11,4 por ciento; infecciosas 5,4 por ciento e inflamatorias 4,6 por ciento; entre otras causas.



En el reportaje, la médica rehabilitadora del Hospital Nacional de Parapléjicos, la doctora Elisa Dolado, ha aclarado que, a pesar de que la lesión medular no traumática es más relevante cuantitativamente en personas mayores, como consecuencia del envejecimiento de la población, también se produce en personas de mediana edad, en niños y en adolescentes.



En este sentido, las estrategias rehabilitadoras en pacientes con lesiones medulares de origen no traumático no son diferentes a las que se aplican en aquellos cuya lesión es de origen traumático, ya que las fases por las que pasan los pacientes son las mismas. Aún así, "las lesiones por causa médica tienen más patologías asociadas y, por lo tanto, es probable que el paciente tenga cierto deterioro cognitivo previo no relacionado con la lesión medular, lo que interfiere en el proceso rehabilitador", ha aclarado la doctora Dolado.



"Las causas médicas de lesión medular son mucho más heterogéneas, por lo que hay que ir individualizando mucho más el tratamiento que en aquellas lesiones de causa traumática", ha explicado Elisa Dolado. Para ello, en el Hospital Nacional de Parapléjicos los pacientes cuentan con un equipo multidisciplinar desde su ingreso y hasta el alta.



Integrar el talento investigador de Castilla–La Mancha, objetivo del IDISCAM



En la sección 'Actualidad' la publicación se hace eco de la puesta en marcha, por parte del Gobierno regional, del Instituto de Investigación de Castilla–La Mancha (IDISCAM), que tendrá su sede en el Hospital Nacional de Parapléjicos y cuya misión es integrar todos los esfuerzos de investigación del ámbito biomédico y sanitario de la Comunidad Autónoma para generar conocimiento de excelencia en la promoción, protección y prevención en el ámbito de la salud y calidad de vida. La información se complementa con una entrevista al director del IDISCAM, Vicenç Martínez Ibáñez.



En otro orden de cosas, el nuevo huerto terapéutico del Hospital Nacional de Parapléjicos es protagonista de la sección 'Ocio y tiempo libre' de Infomédula. Esta instalación, puesta en marcha por el servicio de Rehabilitación Complementaria, con fondos de la Fundación Inocente Inocente, es una de las nuevas opciones de ocio inclusivo para los pacientes del centro, ya que supone, además de una actividad complementaria a su terapia rehabilitadora, un entorno de formación en horticultura y botánica.



En la sección 'Salud' se dan a conocer los avances en cirugía de transposiciones nerviosas para mejorar la mano tetrapléjica que se debatieron en una jornadas celebradas en el Hospital Nacional de Parapléjicos, y que sirvieron para iniciar una colaboración con los doctores Jayme Bertelli y Francisco Soldado, miembros del grupo de expertos en extremidad superior pediátrica de la Sociedad Europea de Ortopedia Pediátrica (EPOS) y de la Sociedad Americana de Plexo Braquial, con la intención de que el hospital toledano sea un centro de innovación y referencia internacional en este tipo de patologías.



La edición número 54 de Infomédula cuenta también con la entrevista de nuestra colaboradora, Luna Muñoz Anula a la actriz, directora y performer, Esther F. Carrodeguas, autora de la obra 'Supernormales' que acogió el Centro Dramático Nacional (CDN) recientemente y que trata sobre la sexualidad en personas con discapacidad.



Este nuevo número de la revista del Hospital de Parapléjicos cuenta también con sus secciones fijas de 'Deporte', 'Personalmente', 'Nuevas Tecnologías', 'Ciencia e Investigación' y 'Cultura', entre otras.



Infomédula, un laboratorio de Comunicación 2.0



Asumiendo el concepto de Comunicación 2.0, en el que el usuario crea contenido propio, Infomédula, que este año ha cumplido quince años de actividad, es una plataforma de comunicación del Hospital Nacional de Parapléjicos y su Fundación para la Investigación y la integración, en la que tanto textos como ilustraciones, provienen de pacientes, ex pacientes, profesionales del centro y de colaboradores vinculados al mundo de la diversidad funcional, coordinados por la Unidad de Comunicación.



Cuenta en la actualidad con el portal temático de lesión medular, www.infomedula.org, la red social en Facebook, Twitter e Instagram y el canal interno de televisión, Infomedula TV. La plataforma actúa como un laboratorio de comunicación atento a la implementación de tecnologías de accesibilidad y de contenidos.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando