El puesto de trabajo que se busca en España pero que nadie quiere desempeñar: no es nada común

Lo más cerca que hemos estado todos del escenario de un crimen ha sido a través del cine o la televisión con series como CSI. Desgraciadamente, los asesinatos existen en la vida real y pocas veces nos paramos a pensar, quién limpia el lugar.

Hay una empresa en Castilla-La Mancha, exactamente en Hellín, "Limpiezas Traumáticas González“que llevan años encargándose de algo que nadie quiere hacer.

Ahora un libro llamado “Limpiezas Traumáticas” recoge la historia de esta empresa familiar que comenzó limpiando edificios en Hellín y ha terminado interviniendo en los casos más conocidos de asesinatos, como el del psicópata de Pioz, o el de la familia de Móstoles. “Todo empezó hace unos once años cuando fundé la empresa para ayudar a mis hijos parados” comentaba el gerente Manuel González.

A los pocos meses de empezar, le surgió un trabajo delicado que le mandaron los servicios sociales: “Tuvimos que limpiar la casa donde murió desangrado un hombre mayor”. Ha sido la primera empresa española dedicada a este tipo de trabajo.

Existe un protocolo riguroso, equipados con trajes EPI, patucos, guantes, mascarillas, gorros y pantallas para tapar el rostro e imprescindible colocarse la pomada de menta en la nariz para aliviar los fuertes olores. “El olor es insoportable, es un olor que se pega. Cuando hay un asesinato hay mucho olor a sangre, que es como a hierro y cuando hay un fallecimiento de varios días, cuesta mucho eliminarlo”.

Las primeras veces no fueron nada fáciles, nos comentaba Manuel,“date cuenta de que esto en España ni se conocía, no había nadie que lo hiciera y tuvimos que empezar, como aquel que dice, con agua oxigenada y aunque han pasado once años te tengo que decir que ningún crimen es igual a otro y todavía nos sorprendemos cada vez que entramos a algún escenario”.

Por otra parte, no resulta tampoco sencillo eliminar ciertas manchas de sangre y descomposición, incluso se tienen que enfrentar a la aparición de insectos y larvas. El gerente explicaba que cuando aparece un cadáver que lleva ya diez o más días muertos en un sofá o en una cama está todo lleno de larvas, de gusanos y moscardas, hay que ser muy meticuloso para que quede todo perfecto y para que no le afecte a la familia”.

Crimen de Pioz

Han intervenido en los casos de asesinatos más mediáticos, como el del psicópata que asesinó a una familia en Pioz (Guadalajara) o el crimen de la niña de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) “aunque para nosotros todos los casos son iguales”.

Incluso en una ocasión les llamó una mujer para que limpiaran la sangre de la casa tras el asesinato de su madre y resultó ser la autora del crimen junto con su novio “nos llamó por segunda vez, porque nos dijo que nos habíamos dejado un rastro de sangre y resultó que era de ella y se demostró que era la asesina”.

Lo más triste es limpiar en lo que llaman muertes desatendidas, gente mayor que muere sola en casa: “Me gustaría hacer hincapié en estos casos porque este verano ha aumentado muchísimo la demanda de limpieza en estos casos y nos da mucha pena que gente mayor muera sola. Los vecinos se dan cuenta cuando empieza a oler en el edificio”.