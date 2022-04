El Programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados de la GAI de Albacete cuenta con la implicación de más de 500 profesionales

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha celebrado hoy el décimo aniversario de su acreditación como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados, un programa que ha permitido elaborar y actualizar más de 12 protocolos de Enfermería, revisando las prácticas habituales e incorporando nuevas pautas basadas en la evidencia científica.



Albacete, 29 de abril de 2022.– Más de 500 profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete están implicados, en distintos niveles de colaboración, con el Programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC), un programa internacional, impulsado en España por el Instituto de Salud Carlos III.



Más de medio centenar de estos profesionales han participado hoy en la celebración del décimo aniversario de la Gerencia albaceteña como CCEC, donde se han entregado los certificados de designación a las distintas unidades, servicios o centros de la Gerencia que forman parte de esta estrategia.



En esta celebración, el gerente de la GAI de Albacete, Ibrahim Hernández Millán, ha agradecido a todas las personas implicadas en el proyecto su esfuerzo, su compromiso y su dedicación en estos diez años de recorrido para incorporar, fomentar y desarrollar la cultura de la práctica clínica basada en la evidencia en toda la red de centros sanitarios y sociosaniarios de la Gerencia.



En la misma línea se ha pronunciado la doctora Doris Grinspun, fundadora del Programa Guías de Buenas Prácticas Clínicas y Gerente General RNAO, que ha intervenido desde Canadá con un vídeo, en el que ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los profesionales de Albacete, destacando las más de 128 comunicaciones a Congresos, 12 premios de investigación y 9 publicaciones en revistas científicas.



La subdirectora de Enfermería de la GAI de Albacete, Teresa Muñoz, ha recordado el inicio de “este compromiso, en el año 2012, cuando un grupo de enfermeras se aventuraron a salir de su zona de confort, conscientes de que era necesario un cambio, de la importancia de aplicar la evidencia científica en los cuidados y de que lo que no se mide no se puede mejorar”.



En el acto, también de forma virtual, han intervenido Laura Albornós y Esther González María, líderes BPSO a nivel nacional; la líder BPSO del Host regional en Castilla–La Mancha y responsable BPSO en Albacete, María Victoria Ruiz y la co–líder y supervisora de Investigación y Formación, Pilar Córcoles.



Durante estos 10 años, la GAI de Albacete ha implantado cuatro guías clínicas “Valoración del dolor”, “Prevención de Caídas”, “Valoración del ictus mediante la atención continuada” y “Lactancia materna”, y durante 2021 se ha iniciado la implantación de la guía “Prevención y manejo de lesiones por presión por equipos interprofesionales”, que se encuentra en fase de adaptación de las recomendaciones a las Unidades piloto, fase previa a la implantación.



Las guías se han implantado en todos los ámbitos de la atención sanitaria de forma paulatina, en función de las necesidades detectadas y de su factibilidad. Su implantación ha supuesto un antes y un después para el trabajo enfermero. Se ha conseguido elaborar y actualizar más de 12 protocolos de enfermería, con lo que ha supuesto revisar las prácticas habituales e incorporar nuevas pautas basadas en la evidencia, permitiendo mejorar los procesos clínicos y la calidad de los cuidados proporcionados.



De esta forma, actualmente las enfermeras trabajan con diversas escalas validadas para realizar la valoración de los pacientes (riesgo de caídas, valoración del dolor, detección y valoración de la disfagia, evaluación de la eficacia de la lactancia,…) de las que antes no se disponía, disminuyendo la variabilidad clínica entre los profesionales.



La revisión de los circuitos de trabajo ha permitido mejorar la organización y el trabajo en equipo, importante para el buen funcionamiento de los servicios y mantener un buen clima laboral.



Retos futuros



La renovación de seguir formando parte del Programa de CCEC® implica el compromiso de mantener las guías ya implantadas y expandir alguna de ellas a otros ámbitos de implantación, o implantar una nueva guía.



Es por ello que el Equipo Coordinador de la implantación de las guías en la GAI de Albacete, junto a Dirección de Enfermería y la Comisión de Cuidados y Planificación Enfermera, tras analizar las inquietudes y necesidades manifestadas por los profesionales, se ha comprometido a implantar la nueva guía de “Valoración y manejo de lesiones por presión para equipos interprofesionales”, así como implantar una nueva recomendación, “Educación al paciente en el manejo del dolor, en la Guía del Dolor.



En la Guía de “Lactancia materna” el compromiso es trabajar en afianzar la implantación en las Unidades y Centros de Salud pilotos, y en continuar la implantación en Servicios Especiales de atención pediátrica. En la Guía de “Prevención de caídas” se continúa con la implantación tanto en Atención Sociosanitaria como Atención Primaria, expandiendo la implantación a más Centros y en la Guía de “Valoración del ictus” se ha propuesto la implantación de más recomendaciones de la guía, especialmente en Geriatría.





