El presidente regional anuncia una depuradora y nuevos desarrollos de suelo industrial en el término municipal de Villanueva de la Torre

García–Page ha manifestado su voluntad de poder llevar a cabo la mudanza al nuevo Hospital “en cuanto se solucionen los problemas de contratación” y ha manifestado su deseo de poder inaugurarlo a la vuelta del verano.

Villanueva de la Torre (Guadalajara),28 de junio de 2022.– El Gobierno regional trabaja ya en la redacción del proyecto de una nueva depuradora para el municipio de Villanueva de la Torre y está previsto que la obra se licite el próximo año, según ha avanzado hoy el presidente regional, Emiliano García–Page, tras el Consejo de Gobierno itinerante que se ha celebrado en el municipio.



El presidente regional ha incidido en “el enorme crecimiento exponencial que ha tenido en pocos años el municipio, que ha pasado de cientos a miles de habitantes en una zona que es una de las grandes vías de crecimiento social y económico que tiene Castilla–La Mancha”. Este crecimiento obliga, a juicio del presidente, a responder con servicios públicos que no estaban dimensionados para la población actual.



En este sentido, García–Page, ha sido contundente al afirmar que “nosotros estamos muy comprometidos, soy muy consciente de las necesidades del área en la que estamos”, por ello el Gobierno regional tiene intención de contar a final de año con el proyecto de la depuradora ya redactado para licitar la obra en 2023. Una obra “importante” según la ha definido García–Page que dará respuesta no solo a las necesidades actuales, sino también a las del futuro y que requerirá de una inversión cercana a los dos millones de euros.



La puesta en marcha de la nueva depuradora será también necesaria para el segundo gran proyecto del Gobierno regional en Villanueva de la Torre, que es promover un importante desarrollo de suelo industrial en el término municipal.



Así, el responsable del Ejecutivo eutonómico ha detallado que “tenemos una operación en marcha para que Villanueva se sume al concepto del Corredor” y ha avanzado que “hay ya algunas empresas hablando con nosotros y que pueden tener interés por la zona”. Por ello, según ha informado García–Page “nos vamos a involucrar en una operación de suelo que en una primera fase será de 350.000 metros cuadrados y podrá llegar a 700.000 metros cuadrados”, con el objetivo claro de “incorporar al mapa industrial del Corredor también a Villanueva de la Torre de una manera definitiva“ y ha añadido que ”vamos a permitir un segundo ciclo de expansión del municipio, nuestro objetivo es aprovechar la ubicación para seguir creciendo”.



El presidente ha explicado que finalmente, “lo verdaderamente importante es preparar al municipio para que aquí se desarrollen muchos puestos de trabajo” y ha agregado que “con el desarrollo de esta cantidad de suelo podemos estar hablando, en dos o tres años, de más de 2.000 puestos de trabajo”.



Estos han sido algunos de los asuntos que se han analizado en la reunión del Consejo de Gobierno itinerante relacionados con Villanueva, pero no los únicos ya que se han abordado algunos otros proyectos que se desarrollan en el municipio con la colaboración del Gobierno regional como el Plan de Empleo, el Plan Corresponsables o la Ayuda a Domicilio. En este sentido, la alcaldesa del municipio, Sonsoles Rico, ha agradecido la colaboración del Gobierno regional y su implicación en el desarrollo del mismo.



El presidente se ha interesado también por infraestructuras y programas en materia educativa en el municipio. En este ámbito García–Page ha anunciado la firma de un próximo convenio con el Ayuntamiento para asesoramiento y acompañamiento juvenil con la intención de “ayudar a la gente joven en esa transición de la etapa formativa a la etapa laboral y ya de paso conseguir que se queden trabajando aquí”.



Asimismo, el responsable del Ejecutivo autonómico ha adelantado que el Gobierno se planteará pasar de un consultorio médico a un centro de salud para dar respuesta al crecimiento poblacional, si bien ha puntualizado que se trata de un consultorio “que ya es muy superior a otros muchos que hay en la región”.



En materia sanitaria y en referencia a la provincia, el presidente de Castilla–La Mancha se ha referido también al Hospital de Guadalajara y ha explicado que “si se solucionan los problemas de contratación, confío en que podamos tener una inauguración muy potente con la principal autoridad del Estado, a la vuelta del verano”, si bien ha puntualizado que, por el momento, ”vamos a hacer la mudanza en cuanto nos lo permitan los contratos”.







