El presidente García-Page avanza el “compromiso” de “acercarnos al 30 por ciento” del total del gasto sanitario en Atención Primaria

Emiliano García–Page ha reclamado coherencia en materia impositiva en un escenario como el de Castilla–La Mancha que registra “una de las presiones fiscales más bajas de toda Europa”, ha subrayado.



Asimismo, el jefe del Gobierno regional ha anunciado que planteará la convocatoria de una Conferencia de Presidentes que resuelva que “el Estado no puede imponer gastos a las autonomías o los ayuntamientos” sin aportar financiación.



Barrax (Albacete), 3 de febrero de 2023.– El presidente autonómico, Emiliano García–Page, ha avanzado, esta mañana, su “compromiso” de “acercarnos lo más que podamos al 30 por ciento de gasto” en Atención Primaria dentro de la partida asignada a la Consejería de Sanidad que, actualmente, se sitúa en el 28,5 por ciento del total. “Es importante porque es la atención cercana, la que atiende de manera más humana y más directa”, ha resumido.



El presidente regional hacía estas declaraciones durante la inauguración de los Laboratorios Ferlabs, en el ‘Barrax Innovation HUB’, instantes después de colocar, también en este municipio albaceteño, la primera piedra del nuevo Consultorio Local, una infraestructura que “es la clave del éxito de toda la Sanidad”, que “empieza en los consultorios” y que tiene por objetivo “frenar, parar, digerir” el grueso de la atención sanitaria.



En este contexto, ha manifestado que Castilla–La Mancha es “la Comunidad Autónoma que, con bastante diferencia, más invierte en Atención Primaria”, y ha recalcado que “la buena Sanidad es la que evita que la gente tenga que ir a un hospital”. En este sentido, ha precisado que “a un hospital termina yendo un 18 por ciento de la población” y de ese colectivo, “solo con intervención seriamente muy grave, el 1,5 por ciento”, ha detallado.



Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha apostado por continuar rebajando el número de “cartillas” atendidas por los facultativos de Atención Primaria, una medida en la que Castilla–La Mancha fue pionera, y sobre la que “estamos dispuestos a poner ese listón un poco más exigente” y de “hacerlo por acuerdo con los profesionales”, ha remarcado.

Coherencia en materia fiscal



Por otro lado, Emiliano García–Page ha reclamado coherencia en materia impositiva en un escenario como el de Castilla–La Mancha que registra “una de las presiones fiscales más bajas de toda Europa”. Así lo ha puesto de relieve ante quienes “me están atacando e insultando en el Parlamento regional” al tiempo que “en el Senado, su jefe, Feijoo, pone de ejemplo a Castilla–La Mancha” por la puesta en marcha de nuevas y efectivas deducciones fiscales.



En este contexto, García–Page ha subrayado el “esfuerzo ímprobo” del Gobierno regional para favorecer la fiscalidad de los habitantes y empresas que desarrollan su actividad en zonas despobladas. “Nunca he creído que las bajadas de impuestos deban ser a granel” sino que deben “incidir en que el mundo sea un poco más justo” a través “del gasto y del ingreso”, ha razonado.



“Hay que discriminar a quien más lo necesita”, ha considerado en alusión a comarcas como la de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, que equivale, en extensión, “a la superficie de la provincia de Gipuzkoa” pero con tan solo “7.000 habitantes”, ha comparado.



De igual modo se ha referido a los indicadores de desempleo en la Comunidad Autónoma incidiendo en que el paro “hoy está a la mitad que cuando yo entré” en el año 2015. En este sentido, García–Page ha aludido también a la necesidad de crear empresas y empleo ante “algunos que están siempre haciendo un discurso contra las empresas e, incluso, contra el tamaño de las empresas”, ha indicado.



El Tajo no puede ser una excepción



En el Polígono Industrial Rosa del Azafrán, ubicado, precisamente, junto al canal del trasvase Tajo–Segura, Emiliano García–Page ha rechazado que el Tajo sea el único río conectado a otro a través de un “conducto” que constituye un “atropello” ejecutado durante la Dictadura y que, si se hubiera planeado en la etapa democrática, “no se hubiera permitido”, ha aclarado.



Del mismo modo, el presidente castellanomanchego ha afirmado no tener “ningún problema si se conectan todos los ríos de Europa” aunque ha incidido en que “el planeta no se va a arreglar con fontanería”. “Esto es elemental”, ha rematado, al tiempo que ha reseñado que “no hay arrestos” en España para llevar a cabo un proyecto de semejante naturaleza.



Por un acuerdo de presidentes en materia educativa



En otro orden de asuntos, el presidente de la Comunidad Autónoma ha anunciado que planteará la celebración de una Conferencia de Presidentes que resuelva que “el Estado no puede imponer gastos a las autonomías o los ayuntamientos” sin aportar financiación.



En este contexto, García–Page ha aludido al “proceso” iniciado por el Estado y apoyado por Europa para la financiación de “guarderías y escuelas infantiles”, del que ha manifestado que ha de contar con “garantías de al menos diez años” para asegurar su sostenimiento “ya que, de otro modo, se puede quedar en un proyecto frustrado”, ha concluido.



Por este motivo, ha trasladado su intención de “reclamar esa cuota de garantía de 0 a 3 años” en referencia a una medida que debe ejecutarse “de forma progresiva y sensata”, ha finalizado.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando