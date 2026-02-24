María de la O desvela su doble propuesta gastronómica en Granada

El chef Chechu González ha desvelado los detalles de la propuesta gastronómica de su restaurante María de la O, ubicado en Granada. El cocinero explica que el negocio se sostiene sobre dos conceptos bien diferenciados: una zona de eventos y el restaurante gastronómico.

Un espacio para grandes eventos

El primero de ellos es un edificio dedicado a la celebración de todo tipo de eventos, como bodas, reuniones de empresa o comuniones. Según ha explicado el propio González, este espacio cuenta con tres plantas y una capacidad para unas 600 personas, además de zonas exteriores y jardines. "Tenemos un concepto un poco diferente a lo que tenemos de gastronómico más menú relacionados con eventos", ha señalado el chef.

Cocina ácida, salsas y Granada

Por otro lado, se encuentra el restaurante gastronómico, que ofrece el llamado menú de ebullición. La propuesta culinaria, según el cocinero, se basa en tres pilares fundamentales: las salsas, la cocina ácida y Granada.

Nosotros hemos querido también seguir un poco esa tradición"

La apuesta por la cocina ácida es uno de los sellos de identidad del restaurante. "Nosotros hacemos nuestros propios encurtidos, nuestros propios cabecetes", ha afirmado González. Esta idea conecta con la historia del lugar, un antiguo palacete donde la familia que lo habitaba ya elaboraba su propio vinagre en toneles. "Nosotros hemos querido también seguir un poco esa tradición" , ha confesado el chef.

Finalmente, el tercer pilar es Granada. Aunque las recetas son propias, Chechu González destaca la importancia de mirar hacia su tierra. "Nos basamos mucho en elaboraciones típicas de aquí de Granada, siempre nos gusta mirar para nuestra tierra, ya que somos de aquí", ha concluido.