El restaurante Juanito de Baeza celebra la autenticidad de la cocina jienense en sus 43 Jornadas Gastronómicas

El restaurante Juanito de Baeza celebra sus históricas Jornadas Gastronómicas, que este año alcanzan su 43ª edición. Desde el pasado 21 de febrero hasta el próximo 5 de abril, el establecimiento rinde homenaje a la cocina tradicional jienense a través de una propuesta que defiende el producto de la tierra y el aceite de oliva virgen extra como pilares fundamentales.

Una cocina honrada y de terruño

Juan Luis Salcedo, describe la propuesta como "una cocina muy honrada y de muy del terruño, heredada de padre a hijo". Para Salcedo, estas jornadas representan una forma de "mantenerse fiel a las creencias culinarias" en un contexto de globalización. "Yo lo que intento es darle a mis clientes lo que a mí me gustaría que me dieran comiendo", afirma.

Yo lo que intento es darle a mis clientes lo que a mí me gustaría que me dieran comiendo" Juan Luis Salcedo

Salcedo se muestra crítico con la proliferación de la quinta gama en la restauración actual, la cual considera "una lacra". Lamenta que, por esta tendencia, uno puede acabar comiendo "las mismas croquetas industriales" en cualquier punto de España, perdiéndose la autenticidad local. Por ello, las jornadas son para su equipo "una apuesta por lo que realmente creemos", que es la cocina tradicional de Jaén.

Un menú fiel a la tradición

El menú degustación mantiene la línea de años anteriores, apostando por los platos más representativos del restaurante. La experiencia comienza con aperitivos como el cocido mareado, las croquetas caseras, el paté de perdiz y las icónicas "alcachofas de mi madre".

Le siguen platos como las papas a lo pobre con lomo de orza, uno de los más simples y a la vez más disfrutados. Como principal, el comensal puede elegir entre el cabrito asado, el bacalao con tomate o las manitas de cerdo. Juan Luis Salcedo destaca que el aceite es el hilo conductor de la experiencia: "En casa el cliente comienza desde el aperitivo hasta el postre, va a tomar aceite de oliva virgen extra".

En casa el cliente comienza desde el aperitivo hasta el postre, va a tomar aceite de oliva virgen extra" Juan Luis Salcedo

Novedades y reservas

Como principal novedad, este año las jornadas se extenderán al Jueves Santo y Viernes Santo, una decisión tomada por "petición popular". Además, la propuesta se marida con los aceites Jaén Selección, ofreciendo una degustación que permite a los clientes descubrir la excelencia de los AOVES de la provincia.

Las personas interesadas pueden realizar su reserva por teléfono o a través de la página web del restaurante, JuanitoBaeza.com. Salcedo aprovecha para agradecer la fidelidad de la clientela que sigue apostando por la cocina jienense más auténtica.