El histórico cambio de horario que divide a la Córdoba cofrade y agita el Viernes Santo

La Cuaresma en Córdoba ha llegado marcada por una decisión que ha sacudido los cimientos de una de sus jornadas más solemnes. La hermandad del Santo Sepulcro, que tradicionalmente ha cerrado las procesiones del Viernes Santo, procesionará este año en primer lugar. Este cambio, calificado por la propia cofradía como "temporal", ha desatado un intenso debate en el mundo cofrade, enfrentando a quienes defienden la tradición y el sentido catequético de la jornada y a quienes argumentan la necesidad de encontrar soluciones a problemas logísticos que se arrastran desde hace años. La medida, lejos de ser una simple anécdota, ha puesto sobre la mesa cuestiones más profundas sobre el orden de las procesiones, los derechos de las hermandades y, sobre todo, la idoneidad del actual trazado de la carrera oficial.

Un "despropósito" para los defensores de la tradición

Las voces más críticas no han tardado en manifestar su profundo desacuerdo con la alteración del orden tradicional. Para figuras respetadas del mundo cofrade como Ángel Varo, vinculado a la Hermandad de la Misericordia, la decisión es "un despropósito". Baro sostiene que en la Semana Santa de Córdoba hay tres cofradías cuyo lugar es inamovible por su significado: la Entrada Triunfal, que debe abrir el Domingo de Ramos; el Resucitado, que ha de salir el Domingo de Resurrección; y el Santo Sepulcro, que debe cerrar el Viernes Santo. "Usted tiene los mismos derechos que todas las cofradías, pero usted no puede salir el Martes Santo", afirma Baro para ilustrar su punto de vista sobre la singularidad de estas hermandades, defendiendo que el Sepulcro, por su naturaleza, debe ser el epílogo de la Pasión antes de la Resurrección.

A mí me parece que era un despropósito, y lo sigo diciendo" Ángel Varo

En una línea similar se ha expresado Rafael Zafra, antiguo presidente de la Agrupación de Cofradías, quien recalca el carácter de la Semana Santa como una "representación escénica en la calle, con sentido catequético". Para Zafra, romper el orden cronológico de los hechos más significativos de la Pasión desvirtúa su mensaje. "La pasión de Cristo acaba cuando Jesús muere en la cruz, y después viene el entierro. Lógicamente, en cualquier ciudad que vayas, verás siempre que el Santo Entierro es el que cierra", argumenta. Considera que el problema de fondo son los horarios y que la solución no pasa por "poner parches", sino por afrontar el debate con valentía, implicando a todas las partes, desde las hermandades hasta la autoridad eclesiástica, para evitar lo que califica como una "dejación de funciones".

Ángel Varo

La defensa del Sepulcro: 'No somos el Santo Entierro'

Frente a las críticas, la hermandad del Santo Sepulcro, a través de Enrique León, ha defendido su postura argumentando que la decisión no es un capricho, sino la consecuencia de una situación insostenible. Según León, la cofradía llevaba seis años solicitando soluciones para adelantar su horario de recogida, que en los últimos años se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada debido a retrasos acumulados. La medida, insiste, es "temporal" y busca "buscar una solución a futuro que permita un adelanto del día". Además, ha señalado que la decisión fue consultada con el resto de hermandades del Viernes Santo, que "en buena voluntad" no quisieron negar ese derecho a la cofradía.

Juan José Primo

León ha rebatido uno de los principales argumentos de los críticos al afirmar que "la cofradía del Sepulcro no es el Santo Entierro", diferenciando la hermandad de la procesión oficial que se celebraba hasta 1969. "Confundir que el Sepulcro es el Santo Entierro, y no lo es, me deja... Autoridades el Viernes Santo cierran las estaciones de penitencia", ha explicado, subrayando que la hermandad tiene los mismos derechos y deberes que las demás y no debe ser "institucionalizada". La decisión, según León, responde además a una petición mayoritaria de su cortejo de nazarenos, quienes el año pasado manifestaron que "no se podía aguantar más" la situación de los retrasos y la tardía hora de regreso.

La carrera oficial, el verdadero foco del problema

Más allá del enfrentamiento de posturas, el debate ha servido para que todas las partes coincidan en un punto fundamental: el trazado actual de la carrera oficial es el origen de muchos de los problemas. Tanto los críticos con la decisión del Sepulcro como sus defensores han convenido en que el recorrido, con entrada y salida por el mismo punto en el entorno de la Mezquita-Catedral, genera "una auténtica barbaridad logística". Enrique León lo ha calificado de "inapropiado y antinatural", una opinión compartida por Rafael Zafra y Ángel Varo, quienes también ven necesario un "debate serio" sobre el tema.

Rafael Zafra

Las costuras del actual modelo, implantado hace casi una década, parecen estar saltando en varias jornadas, como el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo y el propio Viernes Santo. La situación del Sepulcro es vista por muchos como "la punta del iceberg" de un problema mayor que afecta a la fluidez y organización de las procesiones. En este contexto, todas las partes han valorado positivamente la predisposición al diálogo y el trabajo de la actual Agrupación de Cofradías, especialmente de su vocal de estación de penitencia, Rafael López, y se han emplazado a después de la Semana Santa para buscar soluciones definitivas que beneficien al conjunto de las hermandades.

Lo que no puede ser es que un Viernes Santo la apertura de carrera oficial [...] se lleve a las 8 y cuarto de la tarde" Rafael Zafra

Puente Genil recupera su historia cofrade

Mientras el debate se centra en la capital, la provincia también vive con intensidad su Cuaresma. En Puente Genil, se ha inaugurado la tercera edición de la exposición de arte cofrade, una muestra recuperada en 2024 tras una década de ausencia. Según el alcalde, Sergio Velasco, la exposición es "un complemento ideal" para el turismo asociado a la Semana Santa. Este año, la muestra se ha trasladado a un espacio más céntrico, la Sala Cultural del Mercado de Abastos, y presenta un viacrucis inspirado en el Beato Álvaro de Córdoba, recreando ocho de sus estaciones con las tradicionales figuras bíblicas de la localidad.

Exposición

La exposición, dedicada este año a la memoria de Fructuoso Sánchez, figura clave en la historia reciente de la Semana Santa pontana, ofrece la oportunidad única de ver de cerca piezas y ropajes históricos que habitualmente solo se pueden contemplar en los "cuarteles" durante los días de procesión. Velasco ha destacado que esta iniciativa ayuda a "ensanchar el espacio de visitas" más allá de los días centrales de la Semana Santa, poniendo en valor elementos tan singulares de su tradición como la música propia, las casi 400 figuras bíblicas y las corporaciones o "cuarteles", que son uno de los "motores sociales de Puente Genil".